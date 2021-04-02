Роковая находка

В ОМВД России по Алданскому району обратилась 32-летняя жительница села Хатыстыр с заявлением о краже. Заявительница пояснила, что, находясь на рынке, обнаружила пропажу из кармана кошелька с деньгами.

Проведенными оперативно-розыскными мероприятиями сотрудниками ОМВД России по Алданскому району установлена подозреваемая в краже, которой оказалась 62-летняя женщина.

По словам подозреваемой, она нашла в торговых рядах рынка кошелек, который выронила заявительница. Обнаружив в кошельке 7200 рублей, она похитила его. Выйдя из торгового помещения, она встретила группу людей, которые помогали искать потерпевшей пропажу. Тогда подозреваемая забрала деньги и сделала вид, что нашла пустой кошелек. При этом, чтобы отвести от себя подозрения, она сказала им, что видела, как кошелек выбросил неизвестный подросток.

Следственным отделом ОМВД России по Алданскому району возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».