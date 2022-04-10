Рок-маэстро Перетертов отметил юбилей грандиозным проектом!

Известный аранжировщик и звукорежиссер, гитарист-виртуоз Михаил ПЕРЕТЕРТОВ отметил свое 55-летие грандиозным проектом в Вилюйске. SakhaLife сообщает подробности.

Михаил работает в Вилюйском улусе второй год. Сначала год он проработал в наслеге Халбааккы. И за этот год организовал рок-группу «Тумэн». Вместе с этой группой исполняет рок-композиции даже глава наслега Халбааккы Алексей ВАСИЛЬЕВ. Вместе с мэром Вилюйска Нюргустаном АФАНАСЬЕВЫМ они представили на мероприятии муниципальные власти.

Нынче Перетертов делает звук и аранжирует в МБУ Центр досуга «Алгыс», на сцене которого и состоялся юбилейный бенефис. В субботу, 9 апреля были даны два концерта, которые прошли с аншлагом.

Поддержать маэстро приехали музыканты и творческие люди из разных улусов. Прежде всего, Михаил с благодарностью назвал рок-группу «Ургэл» из Верхневилюйского улуса и персонально Юрия ВАСИЛЬЕВА — ДЬУРАЙ. Это бывшая легендарная группа «Чолбон».

— Глава Верхневилюйского улуса Владимир Семенович ПОСКАЧИН, оказывается, мощно поддерживает музыкантов. У ребят достойная студия, это очень много значит, — отметил юбиляр.

Из Нюрбинского улуса приехала рок-группа «Амака». В ее составе музыканты из Малыкая, Хаты, откуда родом Василий СЕМЕНОВ, дедушка юбиляра по материнской линии, и других наслегов.

Из Сунтара приехал Михаил СЕМЕНОВ — МЭХЭЭС, известный поэт и журналист, на стихи которого создано много песен. Он выступил вместе с рок-группой «Ургэл».

Конечно же, приехала из Сунтара легендарная рок-группа «Ай-Тал» во главе с Александром СПИРИДОНОВЫМ с его саксофоном. В составе «Ай-Тал» долгое время выступал Михаил Перетертов.

Из Намского улуса приехал ансамбль «Хатынчаан» во главе с Гаврилом МАЛЬЦЕВЫМ, Михаил и там работал в свое время.

Из Намского же улуса приехал певец Дмитрий БАРАБАНОВ, который выступал под баян.

Поддержать виновника торжества приехала из столицы мега звезда якутской эстрады САХАЯ, для которой Перетертов создал много песен. На концерте в Вилюйске она выступила вживую, и как обычно снискала целый град аплодисментов.

Иннокентий ГОТОВЦЕВ покорил публику своим исполнением под баян. Ведущим вечера был неподражаемый Иван ТАРАСОВ.

Украсили концерт своими выступлениями Юрий ИВАНОВ, Егор ЕВДОКИМОВ и Геннадий УРААНХАЙ.

Перед концертом

— Я был поражен реакцией публики, — признается Михаил. – Люди не просто аплодировали, кричали и всячески выражали свое одобрение и восхищение. Они танцевали прямо в зале, потому что невозможно было усидеть, такой шквал энергии шел со сцены, от выступающих вживую. Немаловажно, что центр досуга «Алгыс» отличается хорошим уровнем звука, что редкость даже в Якутске.

По секрету отметим, что основной «зажигалкой» в зале была Лена, жена-красавица юбиляра. Семья Перетертова, конечно, присутствовала на этом концерте. Младший сын, студент поздравил отца по видеосвязи.

Веселая тусовка продолжилась банкетом за городом. Самым необычным подарком стал жеребенок, которого преподнес глава Халбааккы. Значит, через несколько лет у Перетертовых будет свой табун.

Прозвучало много добрых слов и со сцены «Алгыса», и на банкете. Много подарков было вручено, в том числе и конвертиков. Много съедено и выпито всякого вкусненького да горячительного. Все радовались и поздравляли. Присоединяемся и мы!

— Все получилось так, как я и хотел. Благодарю всех, кто помог, кто откликнулся, кто выступил! Очень рад, что ребята динамично развиваются! В этом я убедился на концерте. Это был звук! – признался SakhaLife талантливый и скромный Михаил Перетертов, который продолжает вносить свой вклад в развитие якутского шоу-бизнеса, эстрады и рок-музыки.

55-летие получилось громким, молодежным, почти хулиганским, как и поколение бунтарей, которое представляет Михаил Перетертов. Это они до сих пор заставляют особенно громко и своеобразно звучать якутский рок. Уруй! Айхал!