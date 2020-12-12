Рок-легенда Якутии и актриса ТЮЗа заключили брак

Поэт, музыкант, философ, директор Театра Олонхо Виталий Власов и артистка ТЮЗа Якутии и минитеатра «Көөчөөн көрө» Варвара Егорова решились на серьезный шаг — соединили свои судьбы в законном браке. Искренне поздравляем молодоженов и желаем им много счастья!

Фото: Соцсети Источник: Соцсети

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