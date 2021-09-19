19.09.2021
16:27
233

Юмор

Рогатый наблюдатель следит за голосованием

В селе Техтюр замечен рогатый наблюдатель за ходом голосования

Источник: Соцсети
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх