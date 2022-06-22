Родственники встретились с осужденными

В «День открытых дверей» гостей встретил начальник учреждения Алексей Киселев. Традиционно состоялись экскурсия, «час вопросов и ответов», концерт вокально-инструментального ансамбля «Надежда» и чаепитие.

«День открытых дверей» состоялся в исправительной колонии № 1. Встретил гостей начальник учреждения Алексей Киселев. Совместно с другими сотрудниками он показал родственникам осужденных условия отбывания ими наказания: общежития отрядов, медицинскую часть, библиотеку, производственные объекты, столовую и приготовленные в ней блюда.

В клубе после «часа вопросов-ответов», в ходе которого прозвучали вопросы о порядке перевода для дальнейшего отбывания наказания в колонию-поселение или исправительный центр и о возможности освобождения условно-досрочно и другие, для собравшихся выступил вокально-инструментальный ансамбль «Надежда».

Завершилось мероприятие чаепитием.

Отметим, что проведение в исправительных учреждениях «дней открытых дверей» направлено на обеспечение открытости и прозрачности деятельности УФСИН, восстановление и развитие социально-полезных связей осужденных с родственниками, подготовку к дальнейшему освобождению из мест лишения свободы.