Родственники погибшего пилота недовольны следствием

Следователи не дают комментариев по делу о смерти якутского пилота Руслана Валеева, сообщила телеканалу «Якутия 24» родственница погибшего Анастасия Иконникова.

«На сегодняшний день судмедэкспертиза еще не завершена, следователи никаких комментариев не дают. Всю информацию, выставленную в СМИ, следственный комитет не давал», – сказала она.

Анастасия рассказала, что корреспонденты уральского издания связались с ней и передали информацию, которую они якобы узнали в следственном комитете Екатеринбурга. «Я выслушала историю и сказала, что это полная ерунда – версия выглядит очень странной», – поделилась она. Ранее издание «Екатеринбург онлайн» выпустило материал, в котором говорилось, что мужчина страдал от галлюцинаций, которые начались на фоне осложнения тяжелого инфекционно-воспалительного заболевания. «Неизвестно, что именно увидел в бреду мужчина, но этого оказалось достаточно, чтобы сбежать из больницы через окно и совершить ряд других хаотичных и лишенных логики действий», – пишет «Екатеринбург онлайн».

По версии собеседника издания, Руслан распорол себе руки, когда перелезал через забор, проткнул туловище и печень, напоровшись на острые сучья деревьев. «У него несколько проколов в районе шеи. Когда перелезал, соскользнул и распорол горло прутьями зеленого забора. Специалисты вырезали кусок, чтобы сравнить диаметр отверстий, он совпал», – сказал агентству анонимный источник.

Подробнее на Якутия24: https://yk24.ru/index/proisshestviya/rodstvenniki-pogibshego-yakutskogo-pilota-oprovergli-informacziyu-o-rezultatax-sme