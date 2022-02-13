Родственникам погибшей семьи окажут помощь

Дмитрий САДОВНИКОВ провел заседание КЧС по пожару, произошедшему в селе Сунтар в ночь с 12 на 13 февраля.

Первый заместитель председателя правительства поручил оказать всю необходимую помощь родственникам погибших, а также потребовал усилить противопожарные мероприятия.

В заседании КЧС приняли участие руководители профильных ведомств. На связи через ВКС были районы республики, в том числе глава Сунтарского улуса Анатолий ГРИГОРЬЕВ.

«К сожалению, статистика по пожарной обстановке в республике остается неутешительной. С начала года уже зарегистрировано 248 пожаров. За аналогичный период прошлого года зафиксировано 270. Их основной причиной остается нарушение правил устройства и эксплуатации электроборудования», — сказал Садовников.

Он потребовал от глав районов обеспечить исполнение комплексного плана дополнительных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, усилить работу по установке системы раннего обнаружения и оповещения пожара, автономных пожарных извещателей.

Также Дмитрий Садовников поручил оказать психологическую и финансовую помощь родственникам погибших. Такое поручение он адресовал районной администрации, Министерству труда и социального развития, Министерству молодежи и социальным коммуникациям.

Напомним, что возгорание в двухэтажном частном дома по улице Партизанская в селе Сунтар Сунтарского района произошло сегодня в 03.50 час по местному времени. В результате погибла семья из 6 человек. Обстоятельства происшествия выясняются, на месте работает следственно-оперативная группа.