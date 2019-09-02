Родственница пострадавших во время жесткой посадки Ан-2 озвучила подробности трагедии

У всех якутян на слуху остается трагедия, случившаяся на прошлой неделе в районе озера Силян-Кюэль в Кобяйском улусе — частное воздушное судно Ан-2 компании «Авиаспектр», направляясь из местности Ус Хатын в сторону села Суордах Верхоянского района, совершило жесткую посадку, в результате чего двое пассажиров погибли, а четверо находятся в тяжелом состоянии в РБ №2. ЯСИА связалось с родственницей погибших и пострадавших, чтобы выяснить обстоятельства трагедии.

Утро 30 августа не обещало стать неординарным для одной из родственниц (далее — Лариса) пассажиров злосчастного Ан-2. Но спустя некоторое время она узнает, что воздушное судно совершило вынужденную жесткую посадку и пострадали все пассажиры, среди которых находились ее двоюродная сестра (погибшая), тетя, троюродный брат, хорошая знакомая (погибшая), которая летела вместе с сыном-инвалидом.

По рассказам пострадавших, незадолго до трагедии в WhatsApp распространялась информация о том, что в село Суордах Верхоянского района летит частный самолет. Искали груз для транспортировки. Пятеро людей попросились в качестве пассажиров, на что два пилота согласились. Через некоторое время после взлета судно ударилось о склон горы.

«По их словам, самолет летел низко и резко ударился о склон. Брат с сестрой сидели ближе всех к кабине пилотов, поэтому весь груз и пассажиры обрушились на них. Никто не предупредил о том, что будет вынужденная посадка. Сестра после аварии вытащила брата, свою мать и помогала остальным пострадавшим. Похоже, она находилась в состоянии шока, так как во время транспортировки в Якутск скончалась. Причина смерти выяснится сегодня, во время вскрытия», — рассказывает родственница.

У погибшей сестры остались двое детей – старшая дочь в этом году успешно окончила школу, поступила в вуз в Екатеринбурге и улетела, но теперь вынуждена вернуться обратно, а сын еще маленький, ему всего 9 лет.

«Директор компании связывался с близкими моей двоюродной сестры и уверял в том, что оплатит все расходы на погребение, а также станет помогать в содержании детей. Не знаю, сдержит ли он это обещание», — делится Лариса.

Агентство поинтересовалось состоянием тех пострадавших, которым врачи сейчас оказывают необходимую медицинскую помощь. Так, троюродный брат сломал несколько ребер, получил ушибы легких и почек; тетя (77 лет) с компрессионным переломом позвоночника сегодня выпишется из больницы; сын погибшей знакомой с синдромом Дауна во время аварии получил гематому и находится под наблюдением.

Лариса подчеркнула, что родственники погибших и пострадавших наймут адвоката, чтобы никто не ушел от ответственности.

Напомним, Якутская транспортная прокуратура проводит проверку по факту вынужденной посадки Ан-2 на предмет соблюдения законодательства о безопасности полетов гражданской авиации. Ход проверки находится под контролем Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.