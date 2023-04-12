Родовые общины Эвено-Бытантайского улуса получили газовые плиты для хозяйственных нужд

Жители Эвено-Бытантайского района Якутии занимаются традиционным для северян видом хозяйственной деятельности – разведением домашних оленей. Оленеводы круглый год кочуют по территории района вслед за своими стадами. Кроме этого немало населения улуса занимается более характерным для центральных районов Якутии видом деятельности – разведением крупного рогатого скота и лошадей.

Для облегчения тяжелого труда сельских жителей реализуется проект по реализации газа в баллонах для хозяйственных нужд. Договоренность о поставке сжиженного газа в Эвено-Бытантайский район была достигнута с главой района Гаврилом Гороховым. Как отметил генеральный директор АО «Сахатранснефтегаз» Алексей Колодезников, — «Проект по реализации газа в баллонах является одним из приоритетов развития национальный нефтегазовой компании «Сахатранснефтегаз». В рамках исполнения поручения Главы Якутии Айсена Николаева, компания расширяет географию реализации сбыта баллонов с сжиженным углеводородным газом».

Как мы сообщали ранее, компания направила первую партию сжиженного газа в баллонах в Эвено-Бытантайский улус.

Состоялось торжественное вручение баллонов с газом и специальных портативных газовых плит сельчанам. Первые плиты с баллонами получили 4 семьи военнослужащих, которые в настоящее время защищают интересы своей страны в зоне СВО. Отметим, что баллоны были приобретены администрацией района, а плиты администрацией наслега – это замечательный пример социальной ответственности местной власти.

«Газовые плиты значительно облегчат жизнь сельчан, можно быстро приготовить еду, вскипятить воду, а горячая еда в суровых северных условиях – это один из залогов выживания жителей Арктики» — поделился с нами глава Нижне-Бытантайского наслега Роберт Колесов.



Компания надеется, на дальнейшее плодотворное сотрудничество со всеми Арктическими районами Якутии.