Родовой могильник саха включен в объекты культурного наследия России

2 декабря подписан приказ Департамента РС(Я) по охране объектов культурного наследия о включении в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия регионального значениядостопримечательное место «Истээх Быраан».

Работы над историко-культурной экспертизой с целью признания данное местности Достопримечательным местом начали еще в 2019 году ДепОКН РС(Я) и администрация МО «Октемский наслег».

Меcтность «Истээх Быраан» расположена в юго-западной части Октёмского наслега Хангаласского улуса РС(Я). Целью создания достопримечательного места «Истээх Быраан», установления его границ и определения требований к осуществлению деятельности в границах территории достопримечательного места, является обеспечение сохранности выделенной территории достопримечательного места «Истээх Быраан» в ее естественной природной и исторической среде. Экспертиза была проведена независимым государственным экспертом Шарабориным А.К. по заказу ДепОКН РС(Я).

Данная территория является историческим местом, где шел процесс этногенеза народа саха. Согласно археологическим исследованиям она входила в сферу жизнедеятельности местного средневекового сообщества, освоившего долину Эркээни и создавшего здесь раннеякутскую кулун-атахскую культуру XIV–XVI вв. Самые ранние датированные следы древней культуры в данной местности оставлены в виде погребальных памятников XV в. Время функционирования родовых могильников охватывает период XV–XVIII вв. и, возможно, более позднее время.

На территории проектируемого достопримечательного места «Истээх Быраан», в ходе археологических исследований, было выявлено 10 объектов археологического наследия, среди которых могила Мазары Бозекова, исследованная в 1933 г. Г.В. Ксенофонтовым и М.И. Ковининым [Винокуров, 1999]. Позднее здесь было выявлено и раскопано еще 9 погребений XV– XVIII вв.: Ат-Дабан (XVII–XVIII вв.), Ат-Дабан IV (XVII–XVIII вв.), АтДабан V (XVII–XVIII вв.), Ат-Дабан VI (XVII–XVIII вв.), Ат-Дабан VIII (XVII–XVIII вв.), Ат-Дабан IX (XVII–XVIII вв.), Ат-Быран I (XVI–XVII вв.), Ат-Быран II (XVIII вв.), Ат-Быран III (XV в.). Все памятники происходят из 3 или 4 скоплений могильников, общей площадью 71 875 кв.м (7,2 га), 12 расположенных недалеко друг от друга на коренной террасе, а также под ее уступом, на правобережье р. Улах.

По результатам археологических исследований установлено, что местность Истээх Быраан являлась родовым могильником, функционировавшим практически непрерывно в течение XV–XVIII вв. и позднее. Археологические объекты находятся в естественной природной среде, как неотъемлемая часть целостного исторически сформировавшегося природного ландшафта, являющегося совместным творением природы и человека, и связанного с ранней историей формирования и развития народа саха (якутов).

Департамент РС(Я) по охране объектов культурного наследия выражает искреннюю благодарность uлаве МО «Октемский наслег» А.Н. Большакову и государственному эксперту А.К. Шараборину за помощь в проведении работ над признанием м. Истээх Быраан достопримечательным местом.