11.10.2022
10:40
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Происшествия
Родные якутянина забили тревогу
Оперативная группа, состоящая из семи спасателей Верхоянского поисково-спасательного отряда вылетела вчера на вертолете МИ-8 на поиски мужчины, пропавшего на участке, расположенного на территории Дулгалахского наслега. По данным родных, он не дает о себе знать с начала октября.
Не дождавшись вестей от мужчины, находившегося на участке охотничьего угодья, родственники организовали самостоятельные поиски мужчины. Однако они не увенчались успехом и тогда родные забили тревогу и обратились за помощью к спасателям.
10 октября на поиски мужчины вылетел поисково-спасательный отряд. По их информации, первый день работы, в том числе вертолетный облет – не дали результатов. На сегодняшний день поисково-спасательные работы продолжаются.
Фото: SakhaLife.ru.
Источник: @vestiverkhoyanya
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