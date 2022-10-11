Родные якутянина забили тревогу

Оперативная группа, состоящая из семи спасателей Верхоянского поисково-спасательного отряда вылетела вчера на вертолете МИ-8 на поиски мужчины, пропавшего на участке, расположенного на территории Дулгалахского наслега. По данным родных, он не дает о себе знать с начала октября.

Не дождавшись вестей от мужчины, находившегося на участке охотничьего угодья, родственники организовали самостоятельные поиски мужчины. Однако они не увенчались успехом и тогда родные забили тревогу и обратились за помощью к спасателям.

10 октября на поиски мужчины вылетел поисково-спасательный отряд. По их информации, первый день работы, в том числе вертолетный облет – не дали результатов. На сегодняшний день поисково-спасательные работы продолжаются.