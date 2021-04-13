Родные выражают соболезнования

12 апреля 2021 года на 64-м году ушла из жизни после тяжелой болезни любимая, заботливая мама,бабушка,сестра, друг Копырина Ия Николаевна.

Всю свою жизнь она посвятила любимой работе — заведующей складом Театра оперы и балета им.Суоруна Омоллоона. Родилась Ия Николаевна в 1956 году 25 октября в с.Маягас Усть-Алданского улуса.Получив среднее специальное образование В 1982 году начала трудиться во благо театра.Она была истинным патриотом дела всего театра.За время работы в Театре оперы и балета ее ценили и уважали за честный трудолюбивый,добросовестный и ответственный характер. Пользовалась авторитетом в коллективе, ее труды высоко оценены множественными республиканскими и российскими наградами.

Ия Николаевна всю свою жизнь посвятила своей семье, учила своих детей быть честными и трудолюбивыми и ответственными во всем, она пример в глазах своих детей и внуков. Она была всегда веселым, мудрым и скромным человеком.

Добрая память и уважение о Ие Николаевне навсегда останется в сердцах ее родных, друзей, коллег и знакомых. Прощание с Ией Николаевной состоится 14 апреля 2021 года в траурном зале: Реквием, адрес: Сергеляхское шоссе 5 км. 2А в 13 часов 00 минут.

