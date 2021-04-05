Родные Марины Васильевны Никифоровой благодарят…

Выражаем благодарность коллективу АОУ ДПО РС(Я) «Институт развития образования и повышения квалификации им. С.Н. Донского-II», который в эти тяжелые дни утраты, разделил наше горе и оказал помощь в связи с кончиной Марины Васильевны Никифоровой.

Выражаем признательность коллективу Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) за помощь и человеческое участие в организации похорон безвременно ушедшей из жизни Никифоровой Марины Васильевны.

Выражаем благодарность коллективу Департамента по контролю и надзору в сфере образования Республики Саха (Якутия) за помощь в организации похорон безвременно ушедшей из жизни Никифоровой Марины Васильевны.

Низкий поклон и сердечная благодарность ученикам, коллегам и друзьям за участие, сочувствие и помощь в связи с безвременным уходом из жизни Никифоровой Марины Васильевны.

Выражаем благодарность коллективу Отделения реанимации Республиканской больницы №2 за профессионализм, чуткое человеческое отношение. Большое Вам всем спасибо и низкий поклон.