Родные ищут пропавших без вести добровольцев

24 сентября состоялся самый кровопролитный бой с участием добровольцев отряда «Боотур». Через два дня 26 сентября командир Александр Колесов доложил список потерь в Якутию, как только смог выбраться на связь. Связаться с родными боевых товарищей он не мог по понятным причинам. «Вам тяжело, но мне не меньше, потому что мои братья полегли на том поле боя. Они все были героями! Ни один не убежал, они все сражались с врагом с оружием в руках. Каждый пытался помочь другу, сообщает тгк SakhaDay

По данным разведки, враг превосходил нас в 4-5 раз», – сказал Александр Колесов. Шестеро погибших по-прежнему считаются без вести пропавшими. Чтобы признать их смерть, нужно разыскать тела, что очень сложно. Если тело не найдено, то пропавший без вести в связи с военными действиями может быть объявлен судом умершим не ранее чем по истечении двух лет со дня окончания военных действий. По словам родственников, бюрократическая машина двигается медленно, по официальным документам – их родные всё ещё служат…

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