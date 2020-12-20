Родные и близкие презентовали книгу об Александре Борисове

19 декабря 2020 года в формате видеоконференцсвязи презентована книга «Александр Борисов. Связь неразрывна».

Книга о крупном хозяйственном руководителе, государственном и общественном деятеле Александре БОРИСОВЕ отпечатана в Новосибирске тиражом 500 экземпляров. В книгу вошли воспоминания родных и близких, одноклассников и однокурсников, друзей и коллег по работе в ТЦТР, Правительстве Якутии, Минсвязи, а также соратников по редакции авторской программы «Охота рыбалка в Якутии». В книге собраны воспоминания более 100 коллег и друзей Александра Ильича.

Супруга Александра Борисова, заслуженный учитель РС(Я) Александра Николаевна, проводившая онлайн-мероприятие, отметила, что книга получилась душевной, раскрывающей многочисленные грани жизни Александра Борисова.

Главный редактор книги, заместитель председателя ЦИК республики Екатерина АНДРЕЕВА поблагодарила авторов воспоминаний, издательский коллектив, верстальщика за работу, выполненную на достойном уровне.

Министр инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Якутии Анатолий СЕМЕНОВ, отметив вклад Александра Борисова в развитии связи, IT отрасли, телерадиовещания предложил выпустить дополнительный тираж книги для распространения в библиотеки республики для широкого круга читателей.

Далее своими впечатлениями о книге, воспоминаниями об Александре Борисове поделились друзья, соратники и коллеги.

В частности, руководивший отраслью печатью и СМИ много лет Филипп ПЕСТРЯКОВ отметил, что эта книга имеет воспитательное значение. По его словам, молодым чиновникам необходимо обязательно прочитать данную книгу как яркий пример жизненного пути большого руководителя.

«Таких добротных изданий очень мало. В ней вся история развития современной связи и информатизации, формирования электронного правительства Якутии, становления закупочной деятельности и сферы средств массовой информации и массовых коммуникаций», — сказал заместитель главы ГО «Город Якутск» Павел КИРИЛЛИН, соратник и друг Борисова. Павел Николаевич также выразил уверенность в том, что к следующему Дню работников связи многие примут участие торжественной церемонии открытия памятника и сквера А.И. Борисову.

«Он олицетворяет целое поколение», — сказала однокурсница, редактор НВК «Саха» Евдокия ИЗБЕКОВА. «Человек-легенда», — охарактеризовал его бывший заместитель министра связи, ныне директор по работе с государственным и корпоративным сегментами филиала Сахателеком ПАО «Ростелеком» ПрокопийНЕУСТРОЕВ.

Почти все выступавшие отметили многогранность Александра Ильича, его мудрость, лидерские качества, человечность, интеллигентность, чуткость, любовь к родной земле, способность сплотить разных людей, талант. Они по достоинству оценили издание, а также отдали дань памяти другу, коллеге, старшему товарищу.

В завершение организаторы онлайн-конференции Александра Борисова, дочь Татьяна выразили слова благодарности участникам конференции.

Александр Ильич является мастером связи Российской Федерации, заслуженным работником связи Республики Саха (Якутия), лауреатом государственной премии Республики Саха (Якутия) имени Петра Ивановича Дудкина в области связи и информационных технологий, почетным гражданином Хангаласского улуса, отмечен знаком отличия «Гражданская доблесть».