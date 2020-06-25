Родному городу — заслуженное звание!

Коллектив «Ассоциации строителей Амуро-Якутской магистрали» поддерживают решение Государственного Собрания Ил Тумэн РС (Я) о присвоении городу Алдан почетного звания РФ «Город трудовой доблести».

Исполнительный директор ООО «Ассоциация строителей АЯМ» Егор ФРОЛОВ призывает трудовой коллектив предприятия, членов семей принять участие в общественном голосовании за данное решение, принятое депутатами парламента 18 июнятекущего года. «Это серьезный, взвешенный шаг, результат долгой кропотливой работы алданцев. Предложение увековечить трудовой подвиг алданцев в годы Великой Отечественной войны, внесено на рассмотрение депутатов главой республики Айсеном Сергеевичем НИКОЛАЕВЫМ. И все же это еще не сам факт получения звания. Небольшому городку будет сложно соперничать с таким центром, к примеру, как Якутск. Поэтому от каждого из нас с вами зависит присвоение заслуженного звания родному городу». Проголосовать можно на сайте http://trudovoialdan.ru/

Фрагмент монографии, предоставленный Алданским краеведческим музеем.

За период с 1941 по 1945 годы алданскими золотопромышленниками было добыто и сдано государству 15 652 килограмма золота. В годы войны тресту «Якутзолото» (Алдан) было вручено и оставлено на вечное хранение Красное знамя Государственного Комитета Обороны СССР, которое ныне находится в Музее революции в Москве. Помимо золота в Алданском районе велась добыча серебра, горного хрусталя. В 1944 году добыча хрусталя составляла 25% от общей добычи хрусталя в Советском Союзе. За период 1942 — 1945 г.г. работниками слюдяной промышленности Алдана было добыто 8699 т слюды-сырца, выпущено 772,5 т колотой слюды и 3431 т разобранной слюды, что составляло 80% от добываемой слюды в Советском Союзе в этот период. Слюда и горный хрусталь использовались в оборонной промышленности.

Оставшиеся в тылу алданские рабочие, колхозники и интеллигенция самоотверженно трудились и помогали фронту личными сбережениями, коллективы рабочих и служащих приисков и города отчисляли ежемесячно 1-3-дневный заработок в фонд обороны.

Направлено в фонд обороны облигаций госзаймов по 15 апреля 1944 г. 8 790 000 руб.Получено средств от реализации денежной вещевой лотереи по г. Алдану 1 421 000 руб. Отправлено посылок от трудящихся Алдана весом 28 тонн. Собрано тёплых вещей:

полушубков – 469, фуфаек военных – 4 086, 19 280 пар валенок и т.д.

Алданцами отчислено денежных средств:

— на 1-ю танковую колонну «Советская Якутия» и другое вооружение — 2 500 992 руб.,

-на 2-ю танковую колонну — 1 451 804 руб.

-на эскадрилью самолётов золотопромышленности – 210 755 руб.

-на самолёт «Медик» — 5 180 руб.

-в фонд помощи детям фронтовиков – 200 071 руб. в фонд помощи семьям военнослужащих – 302 163 руб.

Эта помощь была оценена Верховным Главнокомандующим в телеграмме из Москвы, в которой Сталин И.В. благодарил трудящихся Аланского округа от имени Красной Армии и передавал братский привет.

Летом 1941 года в Алдане началось строительство взлетно-посадочной полосы. Благодаря самоотверженному труду алданцев в июне 1942 года взлётно-посадочная полоса была готова к приёму самолётов По-2, Р-5, Г-1, Г-2, Ли-2. С осени 1942 года началась перегонка американских боевых самолётов на фронт по трассе Уэлькаль — Красноярск. Аэропорт Алдан стал запасным аэропортом перегоночной трассы Алсиб. Трудовые подвиги Алдана в годы Великой Отечественной войны можно перечислять долго, но очевидно, что в годы войны Алдан был одним из важных участков оборонной индустрии нашей страны».