22 июня в г. Якутске начала свою работу Межрегиональная научно-практическая конференция «Родной язык – дыхание души ребенка», организаторами которой выступили Министерство образования и науки РС (Я), АОУ РС (Я) ДПО «Институт развития образования и повышения квалификации имени С.Н.Донского-II».

Первый день начался с панельной дискуссии, модератором которой выступил Николай Иннокентьевич Бугаев, I-й заместитель директора ИРО и ПК, к.филол.н. В дискуссии приняли участие ведущие научные сотрудники, ученые, специалисты по дошкольному воспитанию из Москвы, Бурятии, Забайкальского края, Чувашии, Якутии и др.

Выступающие содержательно представили актуальные проблемы языкового образования детей, подчеркивая, что одним из наиболее важных условий является наличие необходимой языковой среды, национальных СМИ, книгоиздания, периодики, цифровых контентов.

Работа конференции проводится в новом формате: онлайн — события для обсуждения ключевых направлений рассматриваемой проблемы, а также в оффлайн режиме, где представлены практические решения и подходы педагогов по сохранению и обогащению родных языков по 5 трекам: «Язык и среда», «Язык и мышление», «Язык и книга», «Ребенок и взрослый», «Педагогическая кухня». Представлены лучшие практики 37 дошкольных образовательных организаций республики, а также из Бурятии, Забайкалья, Чувашии.

Конференция состоит из разных совместных онлайн — событий, одним из них является семинар по теме «Растим читателя», который проведет Марина Семеновна Аромштам, писатель, педагог, журналист, главный редактор газеты «Дошкольное образование» и популярного сайта «Папмамбук», к.п.н.

По сути, мир не знает абсолютно эффективного решения проблемы, которое можно было бы тиражировать. Но проведение таких конференций, панельных дискуссий, обмен опытом между регионами дает возможность увидеть тенденции развития, популяризации лучших практик.

Педагогов ждут насыщенные событиями и встречами дни конференции. Информация по Конференции будет размещена на сайте: http://conference.iroipk-sakha.ru/