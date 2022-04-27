27.04.2022
20:25
65

Якутия

Дети, родившиеся в Якутии сегодня, получат серебряные погремушки

Новорожденные 27 апреля 2022 года дети получат памятные серебряные погремушки. Также они будут вручены каждому сотому и тысячному ребенку, сообщает тгк 100-летие ЯАССР

Фото: тгк 100-летие ЯАССР
Источник: тгк 100-летие ЯАССР
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх