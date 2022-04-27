27.04.2022
20:25
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Якутия
Дети, родившиеся в Якутии сегодня, получат серебряные погремушки
Новорожденные 27 апреля 2022 года дети получат памятные серебряные погремушки. Также они будут вручены каждому сотому и тысячному ребенку, сообщает тгк 100-летие ЯАССР
Фото: тгк 100-летие ЯАССР
Источник: тгк 100-летие ЯАССР
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