Родителям предоставят компенсацию за путевки в детские лагеря

В этом году пять муниципальных лагерей: им. Н.А. Каландарашвили, «Бинго», «Спутник», «Родничок», «Радуга» примут учащихся на летний отдых. Уже с 1 июня в г. Якутске начнут свою работу лагеря дневного пребывания при школах, а загородные лагеря откроются с 15 июня.

24 мая состоялось заседание постоянной комиссии по социальной политике Якутской городской Думы, на котором депутаты рассмотрели вопрос об организации летнего отдыха учащихся.

«Стоимость путевок составит от 37 000 руб. до 42 000 руб. В этом году за счет субсидии из республиканского бюджета на все путевки муниципальных загородных лагерей будет предусмотрена компенсация в размере 13713 руб.

Кроме того, все вышеперечисленные детские лагеря участвуют в федеральной программе детского туристического кешбека. Родители смогут вернуть до 50% от суммы путевки, которую они оплатили через карту «МИР». На сегодняшний день на 1-2 сезон все путевки проданы.

В загородных лагерях круглосуточного пребывания будет организовано 5-разовое питание, причем, у каждого лагеря своя программа по различным направлениям. После длительной пандемии дети, действительно, соскучились по полноценному отдыху и общению со сверстниками», — отметила Евдокия Евсикова, первый заместитель председателя Якутской городской Думы.

Поскольку из-за военной операции в Украине, многие аэропорты Краснодарского края и Крыма закрыты, детский загородный отдых, не покидая пределы республики, будет особенно востребован.

По вопросам приобретения путевки можно обращаться в Управление образования Окружной администрации г. Якутска, которое расположено по адресу: ул. Лермонтова, 79.

Напомним, 4 июня депутаты планируют объехать все детские лагеря и ознакомиться с завершением ремонтных работ перед началом сезона. В летний период они также традиционно пообщаются с детьми и узнают о качестве организации летнего отдыха из первых уст.

Кроме того, на базе детских лагерей будут проведены различные интеллектуальные игры по истории города и Якутской городской Думы, которая в этом году отмечает 200-летие с момента создания представительного органа г. Якутска.