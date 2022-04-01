Родительская суббота 2 апреля 2022: традиции и обычаи

Поминать по церковному православному обычаю своих умерших родственников принято в определенные дни года. Называют эти дни родительскими днями или родительскими субботами, хотя не всегда данные даты выпадают на субботу. Суббота 4-й седмицы Великого поста — 2 апреля 2022 года. По устоявшейся традиции, в этот день поминают в церкви усопших родителей — люди подают записочки с именами умерших родных и молятся за упокой их души.

По старой традиции прихожане приносят в церковь постные продукты и вино для совершения литургии — во время богослужения их освящаются, а потом раздают тем, кто пожелает.

В родительскую субботу, по традиции, подают милостыню с просьбой помолиться за умерших.

В родительскую субботу, помолившись в храме, православные отправляются на кладбище – наводят порядок на могилах и молятся за упокой души покойных.

За упокой души умерших помолится можно и дома, если посетить храм и кладбище в эти дни нет возможности.

Поминать умерших за трапезой – давняя традиция, которая имеет свои правила. Перед трапезой совершают литию — краткий чин панихиды. Первым блюдом на поминках, по традиции, подают кутья — сладкую кашу, приготовленную из целых зерен пшеницы с добавлением орехов, изюма и меда. Родительские субботы в 2022 году выпадают на следующие даты: Вселенская родительская суббота (мясопустная) — 26 февраля 2022 года. Суббота 2-й седмицы Великого поста — 19 марта 2022 года. Суббота 3-й седмицы Великого поста — 26 марта 2022 года. Суббота 4-й седмицы Великого поста — 2 апреля 2022 года. Радоница — 3 мая 2022 года. Поминовение усопших воинов — 9 мая 2021 года. Троицкая родительская суббота в 2022 году — 11 июня 2022 года. Димитриевская родительская суббота — 5 ноября 2022 года.



Источник: SakhaLife.Ru

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