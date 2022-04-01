Родительская суббота 2 апреля 2022: традиции и обычаи
Поминать по церковному православному обычаю своих умерших родственников принято в определенные дни года. Называют эти дни родительскими днями или родительскими субботами, хотя не всегда данные даты выпадают на субботу.
Суббота 4-й седмицы Великого поста — 2 апреля 2022 года.
- По устоявшейся традиции, в этот день поминают в церкви усопших родителей — люди подают записочки с именами умерших родных и молятся за упокой их души.
- По старой традиции прихожане приносят в церковь постные продукты и вино для совершения литургии — во время богослужения их освящаются, а потом раздают тем, кто пожелает.
- В родительскую субботу, по традиции, подают милостыню с просьбой помолиться за умерших.
- В родительскую субботу, помолившись в храме, православные отправляются на кладбище – наводят порядок на могилах и молятся за упокой души покойных.
- За упокой души умерших помолится можно и дома, если посетить храм и кладбище в эти дни нет возможности.
- Поминать умерших за трапезой – давняя традиция, которая имеет свои правила. Перед трапезой совершают литию — краткий чин панихиды. Первым блюдом на поминках, по традиции, подают кутья — сладкую кашу, приготовленную из целых зерен пшеницы с добавлением орехов, изюма и меда.
- Родительские субботы в 2022 году выпадают на следующие даты:
- Вселенская родительская суббота (мясопустная) — 26 февраля 2022 года.
- Суббота 2-й седмицы Великого поста — 19 марта 2022 года.
- Суббота 3-й седмицы Великого поста — 26 марта 2022 года.
- Суббота 4-й седмицы Великого поста — 2 апреля 2022 года.
- Радоница — 3 мая 2022 года.
- Поминовение усопших воинов — 9 мая 2021 года.
- Троицкая родительская суббота в 2022 году — 11 июня 2022 года.
- Димитриевская родительская суббота — 5 ноября 2022 года.
Источник: SakhaLife.Ru
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