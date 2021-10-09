Родительская общественность школы №2 обращается к мэру Якутска

Главе города Якутска

Е.Н. Григорьеву

от родительской общественности

МАОУ НПСОШ №2 г. Якутска

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО.

Уважаемый Евгений Николаевич!

К Вам с данным открытым письмом обращается многочисленная родительская общественность Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Национальная политехническая средняя общеобразовательная школа №2»

(с углубленным изучением отдельных предметов) городского округа «город Якутск», одной из самых старейших школ республики.

Наша школа находится в центре города, имеет хорошее расположение, но в связи с ежегодным ростом численности обучающихся и с планированием односменного обучения в ближайшее время, да и с непростой эпидемиологической ситуацией по соблюдению необходимых дистанций, мы, родители, крайне встревожены, так как 1960 детей находятся в менее 1000 квадратных метрах. Но мы, родители, горды тем, что наши дети обучаются в Школе №2, с богатой историей, растущей и меняющейся. Эта школа, чтящая традиции и открытая новому!

В связи с вышесказанным, мы, все участники образовательных отношений школы, просим Вас посодействовать в быстром решении вопроса о безвозмездной передаче МАОУ НПСОШ №2 пустующую земельную территорию, прилегающую со стороны улицы Ярославского. Мы считаем, что данная территория подходит для строительства нового учебного корпуса для существенной разгрузки школы, для проведения внеклассных занятий по дополнительному образованию, для углубленного профильного обучения и профориентации.

Надеемся на Ваше понимание и осознанный подход к использованию территорий, прилегающих к нашей школе. Просим не застраивать торговыми центрами и местами для развлечения открытые территории возле школы, а использовать их ради детей, ради развития интеллектуальных способностей будущего поколения.

Уважаемый Евгений Николаевич, на основе всего вышеизложенного обращаемся к Вам с просьбой обратить пристальное внимание на проблемы нашей школы и предоставить нашим детям возможность заниматься в более достойных условиях. Это возможно только путем строительства новой школы. Дети — наше будущее! Всё лучшее детям! Заранее благодарим за понимание, очень надеемся, что Вы поможете в решении вопроса о передаче на владение прилегающей территории под строительство нового корпуса школы.

Мы, родители, готовы с Вами встречаться, общаться, обсуждать, возможно что-то изменить, улучшить, но главное, мы уверены, что цель у нас одна — высокий уровень столичного образования!