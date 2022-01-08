Родители якутских студентов, обучающихся в Казахстане, обратились за помощью

6 января в Министерство внешних связей Якутии поступило обращение от представителя родителей студентов, обучающихся в вузах г. Алматы. В списке пока более 10 человек, среди которых студенты Университета имени Сулеймана Демиреля.

Информация была оперативно передана в МИД России для оказания консульской и иной помощи нашим согражданам. Ситуация находится под нашим пристальным вниманием, сообщает МВС республики. В мессенджерах созданы группы для координации текущих вопросов, где на связи находится наша соотечественница Любовь Миронова, которая оказывает практическую помощь и содействие в установлении контактов с якутянами в Казахстане. К сожалению, есть перебои со связью.

По мере поступления информации будут приниматься необходимые меры для оказания той или иной помощи нашим якутянам», — сообщил министр по внешним связям и делам народов Республики Саха (Якутия) Гаврил КИРИЛЛИН.

Для составления списка якутян, находящихся на территории Казахстана и кому необходима какая-либо помощь просьба писать в директ в Instagram @mvsidn_yakutia или по телефону: +79148293518 (принимаются СМС и Whatsapp-сообщения).



Также, рекомендуем всем гражданам РФ встать на учёт по горячей линии МИД России по номеру: +74956954545 или по электронной почте: dskc@mid.ru.



В текущей ситуации необходимо соблюдать осторожность и обезопасить себя, оставаться в местах своего проживания до стабилизации ситуации, следить за сообщениями российских дипучреждений.