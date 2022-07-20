Родители ответят за дрейф четырех подростков на льдине

О результатах проверки по сообщениям информационных ресурсов о нахождении на льдинах детей в условиях угрозы их жизни и здоровью

По поручению прокуратуры республики прокуратура Алданского района провела проверку по размещенной в информационных ресурсах видеозаписи о нахождении на льдинах во время густого ледохода на р. Алдан в районе г. Томмот 4 несовершеннолетних в условиях угрозы их жизни и здоровью.

Установлено, что 4 подростков 2005, 2006, 2007 и 2008 г.р., двое из которых состоят на профилактическом учете, в отсутствие должного присмотра со стороны законных представителей в ночь на 22.05.2022 решив сделать селфи, взобрались на льдину, которая, оторвавшись от берега унесла их в реку. В общей сложности подростки находились на льдине около 4 часов.

По результатам медицинского осмотра переохлаждения, обморожения у несовершеннолетних не зафиксировано. Родители детей по результатам проведенной проверки привлечены к административной ответственности по ст.5.35 КоАП РФ.

При проверке соблюдения законодательства о профилактике правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних установлено, что образовательными организациями, где обучаются подростки в нарушение требований закона работа по формированию законопослушного поведения, профилактике недопущения нахождения несовершеннолетних в ночное время на улице должным образом не организована. Выявлены нарушения при проверке деятельности Центра ГИМС, где установлены факты непринятия должных мер по проведению разъяснительной работы среди населения в целях предупреждения и снижения травматизма людей на водных объектах. Прокуратура внесла в адрес руководителей организаций представления, по результатам рассмотрения которых, в частности, усилен контроль за детьми, состоящими на профилактическом учете, дополнительно проведена разъяснительная работа по вопросам соблюдения мер безопасности.