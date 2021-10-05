Родители выпускников — 2021 школы №26 поздравляют любимого учителя!

Начало октября ознаменовано прекрасным праздником, наполненным цветами, настроением и огромным желанием снова и снова посвящать слова благодарности дорогим Учителям!

В День Учителя с благодарностью и бесконечным уважением хочу рассказать о первом учителе в нашей семье, прекрасном педагоге Антонине Архиповне Пестеревой. На днях мы узнали, что в эти дни нашего учителя провожают на заслуженный отдых. И следуя порыву, делюсь мгновениями общения с этим замечательным, мудрым и добрым человеком.

Антонина Архиповна – учитель начальных классов высшей категории, Отличник народного просвещения России, заслуженный учитель Республики Саха (Якутия). Всех достижений этого педагога с большой буквы не перечесть. Лучше выделить главное из них – счастливые, успешные ученики, сохранившие о школе и своем первом учителе самые светлые воспоминания.

Вот уже 40 лет Антонина Архиповна посвящает себя воспитанию мальчишек и девчонок, учеников 26 школы города Якутска. Нашему старшему сыну повезло оказаться среди этих счастливчиков. Повезло и нам, его родителям. Как, мама четверых мальчишек, считаю особенно важным какую планку поставит перед младшими старший из детей. А подает он хороший пример. Решающее значение в его больших и маленьких достижениях, преодолениях и стремлениях имеет дисциплина. Уверена, многие со мной согласятся, это было и есть главное требование Антонины Архиповны.

Именно с дисциплины началось приобщение наших ребятишек к миру знаний. В первое время были родители, которые находили методы и подход первого учителя излишне строгими. Однако совсем скоро стали заметны плоды такого воспитания.

К примеру, дверь в класс закрывалась за 15 минут до начала урока. В это время Антонина Архиповна проводила беседы, настраивала ребят на учебный лад. Действительно, попробуй-ка угомонить 39 первоклашек, удержать внимание и что-то до них еще донести. Поэтому эти 15 минут являлись важным воспитательным пунктиком в правилах класса. К тому же и мы, родители, на 15 минут стали собраннее и пунктуальнее, что тоже имеет свои плюсы.

Помнится, придя на открытый классный час, очень удивилась тому, как меняются наши дети на уроке. Только что вся школа гудела, буквально поднималась на дыбы и вот звонок. Не прошло и минуты, как все уже на местах, все внимание обращено на учителя. Ребята привычно дружно открывают тетради, начинается учебный процесс. Так и должно быть, наверное, но все же сколько сил, труда, души, и терпения Антонина Архиповна вкладывает в каждого из своих учеников. Это удивительный учитель, обладающий талантом создавать атмосферу успеха. Скромным она придает уверенности, активных направляет, немало жизненных уроков за четыре года получили и мы.

Однажды сын забыл учебник, обнаружили мы это уже в школе. Расстроились. И я помчалась домой. Запыхалась, опоздала на работу, но учебник принесла. Потом Антонина Архиповна мне сказала: «Больше так не делайте, а не то никогда не научите своего ребенка самостоятельности».

Так изо дня в день из года в год росли наши дети рядом с чутким, отзывчивым, одновременно строгим и справедливым первым учителем. Настал день, и они выпорхнули из начальной школы умными, уверенными в своих силах пятиклашками. Так пусть же все знания, ответственное отношение к учебе, стремление к лучшему и большое уважение к учителю помогут ребятам вырасти достойными людьми.

Дорогая Антонина Архиповна, спасибо Вам за всё, за всё! Удач Вам, успехов, крепкого здоровья, добра и большой ученической благодарности! С Днем Учителя!