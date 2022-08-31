31.08.2022
12:30
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Общество

Родителей школьников приглашают на общероссийское собрание


Сегодня министр просвещения РФ проведет Общероссийское родительское собрание. Присоединиться онлайн приглашают родителей всех школьников. 


Прямой эфир с родительским сообществом пройдет сегодня, 31 августа в 16.30 по якутскому времени. К нему подключатся все регионы. Принять участие можно в группе министерства просвещения России в VK. 
Темы для общения с родителями выбраны, исходя из мониторинга обращений родителей. Так, Сергей Кравцов расскажет о ходе капремонта школ, родительском контроле за ремонтом и строительством, «золотом стандарте» образования, единой образовательной программе.  

Фото: пресс-службы
Источник: ЦУР Якутии tsur14

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