Родителей школьников обучили кибербезопасности

На территории Республики Саха (Якутия) вот уже несколько лет реализуется проект «Безопасный интернет». Проект курируется сторонниками партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Председатель регионального совета сторонников Партии Иван СЛЕПЦОВ: «»Безопасный интернет» — проект, направленный на информирование педагогического и родительского сообществ о видах интернет-угроз для детей и методах их защиты. На сегодняшний день тема кибербезопасности детей особо актуальна, ведь около трети детей в возрасте 15-18 лет проводят в интернете почти все свободное время».

2 октября в рамках проекта на базе 17 школы Якутска проведен семинар для родителей школьников на тему «Социальные риски и риски общения». Святослав СОФРОНЕЕВ, эксперт проекта, рассказал родителям об актуальных интернет-угрозах для детей, о которых многие родители даже не догадываются.

«Лаборатория Касперского провела опрос среди родителей и школьников. По данным опросов у 54% детей в возрасте 4-6 лет уже есть свой смартфон или планшет, а к 11-14 годам этот показатель достигает отметки в 97%. Почти половинадетей признается, что скрывает от своих родителей что-то из своей интернет-жизни. Чаще всего это сайты, на которые они заходят, и фильмы, сериалы, не подходящие по возрасту», — поделился Святослав Софронеев.

Во время семинара отдельно была выделена тема социальных онлайн рисков. У 43% детей в младшей школе уже есть страница в соцсетях. Среди старшеклассников этот показатель возрастает до 95%. По данным опросов почти 70% школьников получают приглашения дружить от незнакомых людей. При этом 18% школьников получают приглашения от незнакомых взрослых. Больше трети детей встречались с людьми, с которыми познакомились в социальных сетях.

Также родителям рассказали о новых подростковых словах используемых в основном в сети интернет: кто такой «хейтер»? Что означает «чилить»? что делают дети, когда говорят «го гамать», «буду стримить»? и надо ли беспокоиться, если ваш ребенок собирается на «вписку»?

Организаторы семинара отметили, что подобные мероприятия будут проводиться далее, в первую очередь, для родителей школьников и учителей.