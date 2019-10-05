05.10.2019
23:02
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Якутия

Родителей школьников обучили кибербезопасности

На территории Республики Саха (Якутия) вот уже несколько лет реализуется проект «Безопасный интернет». Проект курируется сторонниками партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Председатель регионального совета сторонников Партии Иван СЛЕПЦОВ: «»Безопасный интернет» — проект, направленный на информирование педагогического и родительского сообществ о видах интернет-угроз для детей и методах их защиты. На сегодняшний день тема кибербезопасности детей особо актуальна, ведь около трети детей в возрасте 15-18 лет проводят в интернете почти все свободное время».

2 октября в рамках проекта на базе 17 школы Якутска проведен семинар для родителей школьников на тему «Социальные риски и риски общения». Святослав СОФРОНЕЕВ, эксперт проекта, рассказал родителям об актуальных интернет-угрозах для детей, о которых многие родители даже не догадываются.

«Лаборатория Касперского провела опрос среди родителей и школьников. По данным опросов у 54% детей в возрасте 4-6 лет уже есть свой смартфон или планшет, а к 11-14 годам этот показатель достигает отметки в 97%. Почти половинадетей признается, что скрывает от своих родителей что-то из своей интернет-жизни. Чаще всего это сайты, на которые они заходят, и фильмы, сериалы, не подходящие по возрасту», — поделился Святослав Софронеев.

Во время семинара отдельно была выделена тема социальных онлайн рисков. У 43% детей в младшей школе уже есть страница в соцсетях. Среди старшеклассников этот показатель возрастает до 95%. По данным опросов почти 70% школьников получают приглашения дружить от незнакомых людей. При этом 18% школьников получают приглашения от незнакомых взрослых. Больше трети детей встречались с людьми, с которыми познакомились в социальных сетях.

Также родителям рассказали о новых подростковых словах используемых в основном в сети интернет: кто такой «хейтер»? Что означает «чилить»? что делают дети, когда говорят «го гамать», «буду стримить»? и надо ли беспокоиться, если ваш ребенок собирается на «вписку»?

Организаторы семинара отметили, что подобные мероприятия будут проводиться далее, в первую очередь, для родителей школьников и учителей.

Источник: Пресса "Единая Россия".
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