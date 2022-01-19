Родитель школьника младших классов может перейти на «удаленку» — оперштаб Якутии

Оперштаб Якутии рекомендовал перевести на удаленный режим работы одного из родителей детей младших классов, переведенных на дистанционный режим обучения, сообщает пресс-служба Министерства труда и социального развития Якутии:

В связи с вынесением Управлением образования Окружной администрации ГО «город Якутск» приказа № 01-10/21 от 17.01.2022 г. «О режиме организации учебного процесса в муниципальных образовательных учреждениях с 1 по 11 (12) классы и работы кружков, секций, дополнительных занятий и других школьных и внешкольных мероприятий с 18 января 2022 года», решением Оперативного штаба по недопущению распространения на территории РС(Я) новой коронавирусной инфекции COVID-19 от 17 января 2022 года рекомендовано руководителям предприятий и организаций перевести на удаленный режим работы одного из родителей детей младших классов, переведенных на дистанционный режим обучения.

Решение о временном переводе работника на дистанционную работу принимается работодателем в соответствии со статьей 312.9 Трудового кодекса РФ.