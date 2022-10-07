«Родина сказала: «Надо!», ЛОРП ответил: «Есть!»

— 21 сентября 2022 года вышел Указ Президента РФ Владимира Путина о частичной мобилизации. Поддерживаете ли Вы решение Президента? И как проходит частичная мобилизация в ПАО «ЛОРП»?

Данный вопрос мы адресовали исполнительному директору ПАО «ЛОРП» Сергею ЕМЕЛЬЯНОВУ.

— Коллектив ПАО «ЛОРП» безусловно поддерживает принятое Президентом РФ решение. Испокон веков Российские армия и флот отличались мужеством и героизмом. В суровые годы Великой Отечественной войны пароходство активно принимало участие в мобилизации речников. Но учитывая важность работы предприятия многим речникам была предоставлена бронь, и они оставались на службе в тылу. Тем не менее речники рвались на фронт и, стали Героями Советского союза, такие как К.К. Краснояров, А.Д. Андреев, К.И. Наумов, С.А. Кузаков. Сегодня пароходство выполняет важнейшие задачи по обеспечению северного завоза, и несмотря на это, речники также продолжают чтить флотские традиции и готовы отдать долг родной стране. Добровольно, в числе первых, явившись в призывной пункт, речники уже проходят специальную военную подготовку. В пароходстве частичная мобилизация идет в плановом режиме, в штатном порядке совместно с Военкоматом республики, Министерством транспорта и дорожного хозяйства РС (Я). По мере выполнения государственных заказов, пароходство мобилизует сотрудников для исполнения гражданского долга, которые служили в рядах Российской армии, имеют необходимую военно-учетную специальность и уже отработали навигационные рейсы.

— Сергей Витальевич, совсем немного времени осталось до завершения навигации. Можно ли говорить о доведении плановых показателей в условиях частичной мобилизации?

— В настоящее время в навигации проходит самый серьезный и решительный период завершения. Главные задачи на сегодня – это полное обеспечение безопасности судов, расстановка флота на межнавигационный период в плановых пунктах отстоя и организация очередного судоремонта. И от того насколько эффективно пройдут завершающие мероприятия, будет зависеть результат выполнения плановых показателей и возможность работы в навигацию 2023 года.

Безусловно, частичная мобилизация может повлиять на успешное завершение навигации, так как мобилизуются высококвалифицированные специалисты, обладающие определенным многолетним опытом. Ленское объединенное речное пароходство является системообразующим предприятием. Но появились риски того, что мы в ограниченные сроки не успеем завезти необходимые грузы, так как быстро заменить квалифицированные кадры, переобучить и подготовить новых сотрудников за короткое время практически невозможно.

В этот нелегкий решающий период мы должны обеспечить бесперебойную работу предприятия и избежать возможных последствий, сохранив ключевых специалистов, работа которых остро необходима для завершения навигации. Главная задача ЛОРПа — отдать гражданский долг и не допустить сбоя поставки жизненно необходимых грузов.

— Какие меры поддержки оказываются мобилизованным и их семьям от лица Вашего предприятия?

— Принят ряд необходимых мер по оказанию консультативной и материальной помощи нашим сотрудникам, которые вступили в ряды Вооруженных сил РФ для участия в частичной мобилизации. Мы собрали вещь-мешки, кнопочные мобильные телефоны, наборы медикаментов: лекарственные средства, перекись водорода, жгуты, бинты; термобелье, теплые носки, перчатки, фонарики и многое другое для отправки мобилизованным. Семьям мобилизованных сотрудников также будет оказываться материальная помощь.

Также с первых дней специальной военной операции пароходство приступило к активной помощи жителям Донецкой и Луганской республик, добровольцам и мобилизованным гражданам Якутии, принимающим участие в СВО. Еще в зимний период общими усилиями сотрудники ЛОРПа, сотрудники дочерних предприятий, такие как ООО «Ленатурфлот» и сотрудники береговых подразделений оказали помощь в размере более 1 миллиона рублей.

Мы призываем предприятия города Якутска, нашей республики оказывать надлежащие меры поддержки мобилизованным гражданам. Мы живем в едином государстве – у нас единые цели и задачи. И Ленское объединенное речное пароходство будет оказывать помощь столько, сколько от нас потребуется.

С нетерпением ожидаем решения вопроса о бронировании критически важных сотрудников на уровне Правительства и Минобороны. Только при совместных усилиях мы сможем не навредить экономике нашей страны и успешно завершить специальную военную операцию. Это тот случай, когда каждый должен быть небезразличным к своей Родине, к своей семье, к судьбе будущего поколения. Мы не имеем права выбирать позицию стороннего наблюдателя, мы должны не только словом, но и конкретными действиями оказывать поддержку своей стране.