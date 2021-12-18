18.12.2021
16:41
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Сельская жизнь

Родина первых алмазов празднует свой трехвековой юбилей

17 декабря, состоялось торжественное мероприятие, посвященное 300-летнему юбилею Крестяхского наслега. Наслег известный в истории России, как родина первых найденных 22 кристаллов якутских алмазов. Они были обнаружены в августе 1949 года на косе Соколиная реки Вилюй.

Глава Сунтарского улуса Анатолий Григорьев провел торжественную церемонию награждения жителей, внесших вклад в развитие наслега. Награды получили более 30 человек – ветераны, сотрудники многих предприятий и учреждений, представители общественных организаций. 

К юбилею в самом центре наслега установлены стенды, посвященные выдающимся жителям “Биллиилээх дьоннор”. В этот знаменательный день жители Крестяхского наслега презентовали книгу «Кэскилбит биһигэ — Кириэстээх», а также организовали выставку работ талантливых односельчан и большой праздничный концерт.

Фото: Пресс-служба администрации МР «Сунтарский улус (район)»
Источник: Пресс-служба администрации МР «Сунтарский улус (район)»
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