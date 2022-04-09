Видео: Роддом якутских белых медведей — Медвежьи острова

Получены новейшие данные о популяции белого медведя, обитающей на территории заповедника «Медвежьи острова», сообщает тгк @Сахамин Афанасьев.

Сотрудники национального парка «Ленские столбы» и заповедника «Медвежьи острова» вернулись из экспедиции по изучению популяции белого медведя. Научно-исследовательские работы проходили с 26 марта по 4 апреля на территории государственного природного заповедника «Медвежьи острова» в Республике Саха (Якутия). Цель экспедиции – мониторинг количества родовых берлог, примерное определение количества родившихся медвежат на территории заповедника. Кроме того, участники исследований провели учет присутствующих на данной территории белых медведей.

Всего за время проведения экспедиции в обследуемом районе было обнаружено 26 медведей с 27 сеголетками. Берлоги обнаружены в береговых снежных наносах или долинах ручьев. «В этом году мы обнаружили в три раза больше родовых берлог, чем в прошлом – 18! Более того все они были жилые, а это значит что медведицы ещё не покинули своих берлог.

Повезло и с погодными условиями. Ледовая обстановка была просто идеальная, количество торосов минимальное, поэтому передвигаться по морю между островами было очень просто, в отличие от предыдущих лет», – поделился результатами экспедиции ее руководитель, директор национального парка «Ленские Столбы» Аркадий Семенов. За время проведения научных работ их участникам удалось два раза увидеть краснокнижных хищников оба раза это были медведицы с двумя медвежатами.

«Информация по белому медведю, обитающему на территории заповедника «Медвежьи острова», крайне важна для понимания общей ситуации с популяцией вида в Российской Арктике. Вдвойне важно получить ее именно весной – период времени, когда самки выходят из берлог с медвежатами. Данные, собранные во время таких экспедиций, позволят получить дальнейшую картину защиты этого самого крупного из наземных хищников», – отметил руководитель секции экспертов по сохранению и восстановлению белого медведя hабочей группы по сохранению и восстановлению отдельных редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного мира в России Амирхан Амирханов.

Наличие следовой активности на островах присутствует, при этом следов самцов в этом году выявлено меньше, чем в предыдущем. Зафиксировано 3 случая перемещения семейных групп и 13 следов перемещений одиночных зверей. Следов присутствия ластоногих и охоты на них медведей не обнаружено. В настоящее время данные экспедиции-2022 года соотносятся с результатами прошлогодних исследований на данной территории.