Роботы помогают медикам в Якутске

На помощь медикам из Якутской городской больницы №3 приходят голосовые роботы

В call-центра Якутской городской больницы №3 внедрен автоматизированный сервис информирования граждан.

«В нашем call-центра теперь используется специальная программа от ПАО «Ростелеком» — голосовое меню. Пациент, позвонивший на номер 88002005454 сможет выбрать через помощника автоматический вызов врача на дом, получить информацию о вакцинировании или дождаться соединения с оператором и задать свой вопрос», — рассказал начальник отдела информационных технологий ЯГБ № 3 Евгений СЕННЯБИЛЕВ.

По словам главного врача Светланы ДАВЫДОВОЙ в день операторы call-центра обрабатывают более 500 вызовов.

«Пандемия заставила нас пересмотреть подходы и провести трансформацию организационных процессов. Всплеск вызовов в прошлом году, рост количества заболевших, заставил нас не только перепрофилироваться, но и трансформировать бизнес-процессы в Якутской городской больнице №3. Цифровая трансформация затронула в первую очередь область коммуникаций – голосовые роботы с применением искусственного интеллекта легко справляются с задачами общения с пациентом по телефону. Конечно, не все получается с первого раза, но мы продолжаем эту работу. Благодарим всех наших пациентов за терпение и понимание», — отметила главный врач.

Она подчеркнула, что нововведение поможет повысить качество обслуживания, снизить нагрузку на операторов, сократить время обработки обращений, уменьшить число потерянных вызовов и предоставить возможность использовать тот канал для обращения, который удобен ему в данный момент.

Якутская городская больница №3 идет в ногу со временем и внедряет новые программные продукты. Автоматизация всех процессов позволит улучшить доступность медицинских услуг и повысить их качество.