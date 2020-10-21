Роботы, коптеры в сельском хозяйстве: впервые в Якутии проходит конкурс «АгроНТИ»

В эти выходные на базе Арктического государственного агротехнологического университета пройдет региональная площадка Всероссийского конкурса среди учащихся общеобразовательных учреждений сельских поселений и малых городов «Агро НТИ-2020». Мероприятие будет проходить в онлайн-формате.

Сегодня, 21 октября организаторы региональной площадки в прямом эфире рассказали о направлениях конкурса, продемонстрировали роботов, коптеры, метеостанции, приобретенные университетом для обучения школьников актуальным направлениям цифровизации сельского хозяйства.

Такое обновление материально-техническом базы вуза стало возможным благодаря грантовой поддержке Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (Фонд Бортника).

Так, организаторы рассказали, что конкурс проводится по четырем направлениям: «Агророботы», «Агрокоптеры», «Агрокосмос» и «Агрометео». Победители региональной площадки поедут на финальные конкурсы АгроНТИ в Белгород, Новосибирск, Альметевск. Запись трансляции презентации конкурса можно посмотреть на Youtube-канале «Вестник Арктического ГАТУ». Следите за дальнейшими событиями!