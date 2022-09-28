Робот-библиотекарь: Инновационные технологии в библиотечном деле Анабарского улуса

Библиотека нового поколения появилась в Анабарском улусе

27 сентября, в День Государственности Республики Саха (Якутия), открылась модельная библиотека нового поколения на базе Анабарской районной центральной библиотеки. Современная библиотека появилась благодаря победе в конкурсном отборе федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в части создания модельных библиотек.

На открытии приняли участие министр культуры и духовного развития РС (Я) Юрий Куприянов, глава администрации МО «Анабарский национальный (долгано-эвенкийский) улус (район) Эдуард Платонов, глава Мо «Саскылахский национальный эвенкийский наслег» Алексей Николаев, заместитель директора Национальной библиотеки РС (Я) Светлана Попова и др.

Благодаря национальному проекту “Культура” библиотека оснащена современным библиотечным оборудованием и мебелью, новой компьютерной, мультимедийной техникой. Созданы комфортные условия для интеллектуального досуга и общения читателей всех возрастных категорий. Для пользователей будут организованы мастер-классы, кинопоказы, развивающие игры и открыт доступ к Национальной электронной библиотеке РФ.

После проведения капитального ремонта и реализации дизайн-проекта в библиотеке появилось несколько функциональных зон: современные зоны обслуживания пользователей и краеведения, молодежное пространство “Навигатор” с современной компьютерной техникой и доступом к сети Интернет, студия творчества для различных мастер-классов, зона для делового общения, места для индивидуальной работы. Учитывая северные условия, в дизайн – проекте было предусмотено много искусственного света и креативной, функциональной мебели для генерации новых идей пользователей библиотеки.

Для пополнения фонда проведена работа по выявлению и приобретению актуальной современной литературы для населения (современные развивающие книги, художественная литература российских и зарубежных авторов, приключенческая литература, стихи, сказки) для детей и взрослых.

Для автоматизации процессов библиотечно-информационного обслуживания пользователей и обеспечения сохранности библиотечных фондов приобретена техника для внедрения RFID-технологии.

К большой радости детей и молодежи в одной из самых северных библиотек появился первый в республике необычный сотрудник — робот-библиотекарь российской компании R.BOT. В его функции входит консультация посетителей, поиск нужной литературы, выдача справок.

Обновленная библиотека станет местом для объединения населения по развитию улуса, будут создаваться любительские объединения по интересам и пространства развития для коллективной работы.