Роберт Иванов: Иду на праймериз, чтобы приносить людям пользу
«Я хочу изменить мир к лучшему», — сказал волонтер #МЫВМЕСТЕ и #Волотеры Победы Роберт Иванов. «Поэтому принял решение принять участие в электронном предварительном голосовании».
Предварительное голосование для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания VIII созыва уже на финишной прямой – завтра, 14 мая, заканчивается регистрация кандидатов.
Роберт Иванов – учитель технологии. А по совместительству, по совести и по призванию – волонтер. В затяжные пандемийные месяцы Иван Васильевич с соратниками помогал людям.
— Я хочу изменить жизнь людей к лучшему. Пандемии показала, что человек может решать все! Я работал волонтером общероссийской акции МЫ ВМЕСТЕ. И самое большой благодарностью было, когда люди говорили нам СПАСИБО! И я иду на этот праймериз с целью принести людям пользу.
Праймериз – это выбор людей, которые работают во благо нашей страны. Я уверен, что смогу быть полезен, и надеюсь на вашу поддержку!
Справочно
Иванов Роберт Робертович
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Член партии
Дата и место рождения: 20.12.1989 г., с. Кюндяя Сунтарского р-на Якутской АССР
Образование: г. Якутск СВФУ имени М.К. Аммосова (специализация – «Учитель технологии и предпринимательства» 2013 г., «Менеджмент в образовании», 2014 г.).
Место работы: МОБУ «Средняя общеобразовательная школа №16 имени С.Г. Черных»
Должность: учитель технологии
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