Роберт Иванов: Иду на праймериз, чтобы приносить людям пользу

«Я хочу изменить мир к лучшему», — сказал волонтер #МЫВМЕСТЕ и #Волотеры Победы Роберт Иванов. «Поэтому принял решение принять участие в электронном предварительном голосовании».

Предварительное голосование для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания VIII созыва уже на финишной прямой – завтра, 14 мая, заканчивается регистрация кандидатов.

Роберт Иванов – учитель технологии. А по совместительству, по совести и по призванию – волонтер. В затяжные пандемийные месяцы Иван Васильевич с соратниками помогал людям.

— Я хочу изменить жизнь людей к лучшему. Пандемии показала, что человек может решать все! Я работал волонтером общероссийской акции МЫ ВМЕСТЕ. И самое большой благодарностью было, когда люди говорили нам СПАСИБО! И я иду на этот праймериз с целью принести людям пользу.

Праймериз – это выбор людей, которые работают во благо нашей страны. Я уверен, что смогу быть полезен, и надеюсь на вашу поддержку!