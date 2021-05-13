13.05.2021
17:30
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Политика

Роберт Иванов: Иду на праймериз, чтобы приносить людям пользу

«Я хочу изменить мир к лучшему», — сказал волонтер #МЫВМЕСТЕ и #Волотеры Победы Роберт Иванов. «Поэтому принял решение принять участие в электронном предварительном голосовании».

Предварительное голосование  для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания VIII созыва уже на финишной прямой – завтра, 14 мая, заканчивается регистрация кандидатов.

Роберт Иванов – учитель технологии.  А по совместительству, по совести и по призванию – волонтер. В затяжные пандемийные месяцы Иван Васильевич с соратниками помогал людям.

— Я хочу изменить жизнь людей к лучшему. Пандемии показала, что человек может решать  все! Я работал волонтером общероссийской акции МЫ ВМЕСТЕ. И самое большой  благодарностью было, когда люди говорили нам СПАСИБО! И я иду на этот праймериз с целью принести  людям пользу. 

Праймериз – это выбор людей,  которые  работают во благо нашей страны. Я уверен, что смогу быть полезен, и надеюсь на вашу поддержку!

Справочно

Иванов Роберт Робертович

По списку

Член партии

Дата и место рождения: 20.12.1989 г., с. Кюндяя Сунтарского р-на Якутской АССР

Образование:  г. Якутск СВФУ имени М.К. Аммосова (специализация – «Учитель технологии и предпринимательства» 2013 г., «Менеджмент в образовании», 2014 г.).

Место работы: МОБУ «Средняя общеобразовательная школа №16 имени С.Г. Черных»

Должность: учитель технологии

Фото: Пресс-служба ЯРО ВПП "Единая Россия"
Источник: Пресс-служба ЯРО ВПП "Единая Россия"
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