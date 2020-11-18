РКО в АЭБ: Оптимизация расходов бизнеса
Алмазэргиэнбанк объявил о бесплатном РКО для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей до 31 января 2021 года.
Республиканский банк c сегодняшнего дня предлагает подключить любой из пакетов услуг «Старт», «Успех», «Продвинутый», «Бизнес», «Онлайн» с бесплатным открытием расчетного счета и обслуживанием более двух месяцев.
Сроки проведения акции – с 17 ноября 2020 года по 31 января 2021 года, затем – от 800 рублей в месяц. Акция действует для новых клиентов без расчетного счета в АЭБ.
“Грамотный подход к расчётно-кассовому обслуживанию может помочь предпринимателям и юрлицам значительно оптимизировать свои расходы и, главное, платить только за нужные продукты. Алмазэргиэнбанк предлагает комплексное решение – это не только РКО, но и зарплатное обслуживание, программа лояльности “СВОИ”, возможность получать кэшбэк и пользоваться партнёрскими предложениями для экономии средств бизнеса. Почти все свои сервисы мы предоставляем в дистанционном формате, чтобы у наших клиентов была возможность управлять финансами предприятия когда и откуда угодно”, — прокомментировал директор Департамента корпоративного бизнеса АКБ “Алмазэргиэнбанк” АО Федор НОГОВИЦЫН.
Более 2-х месяцев РКО бесплатно в АЭБ. Специальные тарифы для бизнеса
Выгодные условия обслуживания:
- Резервирование счета за 5 минут;
При резервировании счета отправим реквизиты по СМС и электронной почте в течение 5 минут.
- Открытие счета — 0 рублей;
- Бесплатное обслуживание счета новым клиента – 2 месяца на любом пакете услуг;
- Онлайн-банк и мобильное приложение — 0 рублей;
- Бесплатное консультирование по вопросам ВЭД и валютного контроля;
- Выпуск и обслуживание зарплатных карт — 0 рублей;
- Кредиты на особых условиях для держателей зарплатных карт;
- Бесплатная онлайн-проверка надежности контрагентов;
- Кредит на развитие бизнеса без залога до 5 млн рублей;
- Льготное кредитование с государственной поддержкой;
- Сдача проинкассированной наличности с использованием сейф-пакетов с автоматическим нанесением QR-кода для ускорения и автоматизации процесса;
- Торговый эквайринг с привлекательной ставкой от 1,5%.
Вам не придется ехать в банк, чтобы зарезервировать счет. Это можно сделать на сайте банка www.albank.ru буквально за три минуты и моментально получить номер счета и реквизиты для документов. Вы сразу же сможете начать принимать платежи от партнеров. Затем в любое удобное время зайти в офис АЭБ с документами и в течение трех дней получить доступ ко всем банковским сервисам, включая ДБО “АЭБ Бизнес”. Необходимый перечень документов для открытия счета, тарифы на открытие и обслуживание размещены на сайте АЭБ https://www.albank.ru/ru/entities/rko.php.
Подробную консультацию по открытию РКО можно получить в офисе АЭБ для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в Якутске по адресу пр. Ленина, 1, а также в отделениях в районах республики и у операторов бесплатной круглосуточной горячей линии АЭБ: 88001003422 и 8(4112)342222.
+7 (999) 174-67-82