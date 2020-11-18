РКО в АЭБ: Оптимизация расходов бизнеса

Алмазэргиэнбанк объявил о бесплатном РКО для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей до 31 января 2021 года.

Республиканский банк c сегодняшнего дня предлагает подключить любой из пакетов услуг «Старт», «Успех», «Продвинутый», «Бизнес», «Онлайн» с бесплатным открытием расчетного счета и обслуживанием более двух месяцев.

Сроки проведения акции – с 17 ноября 2020 года по 31 января 2021 года, затем – от 800 рублей в месяц. Акция действует для новых клиентов без расчетного счета в АЭБ.

“Грамотный подход к расчётно-кассовому обслуживанию может помочь предпринимателям и юрлицам значительно оптимизировать свои расходы и, главное, платить только за нужные продукты. Алмазэргиэнбанк предлагает комплексное решение – это не только РКО, но и зарплатное обслуживание, программа лояльности “СВОИ”, возможность получать кэшбэк и пользоваться партнёрскими предложениями для экономии средств бизнеса. Почти все свои сервисы мы предоставляем в дистанционном формате, чтобы у наших клиентов была возможность управлять финансами предприятия когда и откуда угодно”, — прокомментировал директор Департамента корпоративного бизнеса АКБ “Алмазэргиэнбанк” АО Федор НОГОВИЦЫН.

Более 2-х месяцев РКО бесплатно в АЭБ. Специальные тарифы для бизнеса

Выгодные условия обслуживания:

Резервирование счета за 5 минут;

При резервировании счета отправим реквизиты по СМС и электронной почте в течение 5 минут.

Открытие счета — 0 рублей;

Бесплатное обслуживание счета новым клиента – 2 месяца на любом пакете услуг;

Онлайн-банк и мобильное приложение — 0 рублей;

Бесплатное консультирование по вопросам ВЭД и валютного контроля;

Выпуск и обслуживание зарплатных карт — 0 рублей;

Кредиты на особых условиях для держателей зарплатных карт;

Бесплатная онлайн-проверка надежности контрагентов;

Кредит на развитие бизнеса без залога до 5 млн рублей;

Льготное кредитование с государственной поддержкой;

Сдача проинкассированной наличности с использованием сейф-пакетов с автоматическим нанесением QR-кода для ускорения и автоматизации процесса;

Торговый эквайринг с привлекательной ставкой от 1,5%.

Вам не придется ехать в банк, чтобы зарезервировать счет. Это можно сделать на сайте банка www.albank.ru буквально за три минуты и моментально получить номер счета и реквизиты для документов. Вы сразу же сможете начать принимать платежи от партнеров. Затем в любое удобное время зайти в офис АЭБ с документами и в течение трех дней получить доступ ко всем банковским сервисам, включая ДБО “АЭБ Бизнес”. Необходимый перечень документов для открытия счета, тарифы на открытие и обслуживание размещены на сайте АЭБ https://www.albank.ru/ru/entities/rko.php.

Подробную консультацию по открытию РКО можно получить в офисе АЭБ для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в Якутске по адресу пр. Ленина, 1, а также в отделениях в районах республики и у операторов бесплатной круглосуточной горячей линии АЭБ: 88001003422 и 8(4112)342222.