РКБ-3 получила новый автомобиль

Сегодня, 18 июня, в преддверии Дня медицинского работника Республиканская клиническая больница №3 наряду с другими 20 медицинскими организациями республики получила ключи от нового автотранспорта. «Новый автотранспорт, безусловно, будет востребован для наших пациентов, в первую очередь для маломобильных и неизлечимо больных»- сообщила главврач РКБ — 3, доктор медицинских наук Ольга Викторовна Татаринова.



Как она рассказала, вот уже 2 года в поликлинике РКБ- 3 функционирует выездная паллиативная служба.

Всего с момента открытия на учете у службы наблюдались 435 пациентов с различными тяжелыми заболеваниями.



В состав паллиативной бригады входят врач паллиативной помощи, хирург, фельдшера, медицинские сестры, которые оказывают помощь нуждающимся пациентам на дому. В частности, они проводят обезболивание, выполняют процедуры, а также оказывают психологическую поддержку. Для таких выездных патронажных бригад очень важен надежный, проходимый и комфортный автотранспорт. Получение нового автотранспорта стало отличным подарком для РКБ-3, отмечающей в этом году 90- летие со дня основания. Больница является среди республиканских медорганизаций флагманом по гериатрии, медицинской реабилитации и предиктивной медицине.

