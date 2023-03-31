РКБ-3 организовала межрегиональную НПК по медицинской реабилитации

РКБ №3 организовала межрегиональную научно-практическую конференцию по медицинской реабилитации

28 марта 2023г. в г. Якутске прошла межрегиональная научно-практическая конференция «Современные возможности на 2 этапе медицинской реабилитации пациентам различного профиля», организованная ГАУ РС (Я) «Республиканская клиническая больница №3». Конференция была посвящена проблемам, перспективам развития медицинской реабилитации в Республике Саха (Якутия).

С приветственным словом на открытии конференции выступили заместитель министра здравоохранения Республики Саха (Якутия), к.м.н. Любовь Степановна Бурнашева и главный врач ГАУ РС (Я) «РКБ №3», д.м.н. Ольга Викторовна Татаринова.

Почетными гостями конференции были главный внештатный специалист по медицинской реабилитации МЗ Республики Татарстан, заведующий кафедрой реабилитологии и спортивной медицины Казанской государственной медицинской академии – филиала ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования» МЗ РФ, главный реабилитолог ГАУЗ «Городская клиническая больница №7» г. Казани, д.м.н., доцент Резеда Ахметовна Бодрова и врач-невролог отделения медицинской реабилитации пациентов с нарушением функций ЦНС ГАУЗ «Городская клиническая больница №7» г. Казани, ведущий специалист по кинезиотерапии Республики Татарстан Александр Константинович Кленков.

Модераторами конференции выступили главный врач ГАУ РС (Я) «РКБ №3», д.м.н. Татаринова О.В. и председатель ОО «Якутское республиканское общество специалистов по медицинской реабилитации» Никаноров В.Н.

Доклад Бодровой Р.А. был посвящен организации работы мультидисциплинарной реабилитационной команды (МДРК): возможностям, обязанностям и оценке эффективности. Кленков А.К. выступил с докладом «Основы кинезиотерапии» и в рамках конференции провел мастер-класс для специалистов реабилитационных отделений, первичных сосудистых отделений, региональных сосудистых центров РС (Я) «Основы кинезиотерапии» на базе Лечебно-реабилитационного центра ГАУ РС (Я) «РКБ №3».

На конференции были представлены доклады главного внештатного специалиста-невролога по ОНМК МЗ РС (Я), заведующего неврологическим отделением ОНМК РСЦ ГБУ РС(Я) «Республиканская больница №2-ЦЭМП» Шариной С.Ф. и главного внештатного специалиста-кардиолога МЗ РС (Я), заведующего кафедрой «Внутренние болезни и ОВП» ФГАОУ ВО «СВФУ имени М.К. Аммосова», д.м.н. Кылбановой Е.С. по оказанию специализированной медицинской помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями в РС (Я). Завершили конференцию выступления ведущих специалистов Лечебно-реабилитационного центра РКБ №3, где проводится второй этап медицинской реабилитации.

Участие в конференции приняло свыше 130 человек: врачей различных профилей и специалистов мультидисциплинарной реабилитационной команды из г. Якутска и районов республики. Представленные доклады на актуальные темы, современные возможности медицинской реабилитации вызвали большой интерес у участников конференции. Мастер-класс «Основы кинезиотерапии» посетили более 50 специалистов. Мероприятие позволило расширить профессиональные знания специалистов, которые будут применяться в реальной клинической практике для повышения эффективности оказания реабилитационной помощи пациентам различного профиля.

ОО «Якутское республиканское общество специалистов по медицинской реабилитации»