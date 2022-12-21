РКБ №3 вносит свою лепту в формирование активного долголетия

С 14 по 16 декабря в Верхневилюйске была проведена выездная специализированная социально ориентированная выставка для граждан старшего поколения в рамках Региональной программы «Вместе к активному долголетию 55+» национального проекта «Демография» федерального проекта « Старшее поколение».

От имени ГАУ РС(Я) «РКБ №3» в оздоровительном блоке выездной выставке приняли участие инструкторы ЛФК из Гериатрического центра Динора Владимировна Потапова и из кабинета медицинской профилактики поликлиники 75-летняя Мария Николаевна Антонова, которая является гордостью коллектива РКБ №3, олицетворяющая активное долголетие на своем примере. По словам Марии Николаевны, несмотря на 50 градусные морозы, выставку посетили граждане старше 55 лет даже из самых отдаленных наслегов Верхневилюйского улуса.

В рамках мероприятия, посетителям была дана возможность решить свои насущные вопросы на разных площадках, таких как «Общество и государство», «Спроси специалиста сейчас» и т.д. Так, сельчане смогли получить консультации специалистов Управления социальной защиты населения г. Якутска о комплексе мер социальной поддержки, условиях проживания в государственных домах для престарелых и инвалидов, а также в частных пансионатах. Наряду с этим, в течение 2 дней в медицинском блоке для посетителей были организованы прием врачей, психологов, специалиста по нейробике и суставной гимнастике. Охват граждан составил около 160 человек. Кроме этого, верхневилюйцы серебряного возраста ознакомились с основами этнореабилитации «Отуор», танцевальной терапии, прошли мастер — класс «Коуч –йога», кружок «Чулочная кукла» и много других мероприятий. На «Активной площадке» ветераны — спортсмены из Нюрбинского, Сунтарского, Вилюйского, Верхневилюйского улусов состязались по городошному спорту. Самому старшему участнику из села Крестях Сунтарского улуса исполнилось 83 года, он занял 2 место в категории 75+. В завершение второго дня в Едегейском культурно-досуговом центре состоялся благотворительный концерт местной группы «Ургэл», средства от которого были перечислены в Фонд поддержки военнослужащих, участвующих в спецоперации.

По данным Марии Николаевны Антоновой, услугами специалистов РКБ №3 было охвачено 76 человек. Так, для них были предложены консультации по нейрогимнастике, методикам естественного оздоровления и мастер — класс по суставной гимнастике для пожилых.