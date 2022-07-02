РКБ №3: Современные возможности медреабилитации

28 июня по инициативе Республиканской клинической больницы №3 прошла республиканская научно-практическая конференция «Современные возможности медицинской реабилитации пациентов различного профиля» с участием 165 ведущих специалистов: медицинских работников,ученых и практиков, задействованных в реализации Федерального проекта «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация-2030». Среди участников конференции были ведущие эксперты по медреабилитации из Республики Татарстан, с которыми у Лечебно – реабилитационного центра РКБ №3 налажено тесное деловое сотрудничество.

Конференцию открыла доктор медицинских наук Ольга Викторовна Татаринова — главный врач ГАУ РС(Я) «Республиканская клиническая больница №3», которая является в республике одним из флагманов по медреабилитации, гериатрии и предиктивной медицине.

Большой интерес у собравшихся вызвал доклад главного внештатного специалиста по медицинской реабилитации Минздрава Республики Татарстан, завкафедрой реабилитологии и спортивной медицины Казанской государственной медицинской академии, главного реабилитолога ГКБ №7 Казани, доктора медицинских наук Резеды Ахметовны Бодровой. В своем докладе она рассмотрела основные аспекты по оценке качества медицинской реабилитации пациентов на всех этапах оказания помощи.

В ходе конференции также были представлены доклады главного внештатного кардиолога Минздрава РС(Я), заведкафедрой «Внутренние болезни и общеврачебная практика (семейная медицина)» СВФУ имени М.К. Аммосова, доктора медицинских наук Елены Семеновны Кылбановой, главного внештатного невролога Минздрава РС(Я), завкафедрой «Неврология и психиатрия» СВФУ, доктора медицинских наук Татьяны Яковлевны Николаевой, главного специалиста по рефлексотерапии Минздрава Республики Татарстан, доцента кафедры реабилитологии и спортивной медицины Казанской государственной медакадемии, кандидата медицинских наук Гузель Марсовны Каримовой, а также выступления заведующих отделениями и практикующих врачей РКБ №3.

В целом, выступления были посвящены вопросам, касающимся состояния, развития и совершенствования системы медицинской реабилитации в РС(Я).

Заслушав выступления ведущих реабилитологов, ученых, специалистов, занимающихся медицинской реабилитацией и обсудив актуальные проблемы по данной теме, участники конференции отметили необходимость усиления взаимодействия кафедр мединститута СВФУ с учреждениями системы здравоохранения и кафедрой реабилитологии и спортивной медицины Казанской государственной медицинской академии и с другими учреждениями для обмена опытом, повышения качества образования и оказания помощи больным и инвалидам.

По результатам дискуссий участники конференции констатировали существование проблемы с подготовкой кадров по направлению «медицинская реабилитация» (физическая и реабилитационная медицина, физический терапевт, эрготерапевт и др). Кроме того, в медорганизациях имеется проблема со штатным расписанием, оснащением медицинским и реабилитационным оборудованием. Подчеркнута настоятельная необходимость дальнейших научных исследований, поиска новых подходов, разработки инновационных технологий и их более широкого внедрения в процесс медреабилитации взрослого и детского населения во всех профильных лечебно-профилактических учреждениях РС(Я). Также был признан факт недостаточного охвата реабилитационной помощью пациентов с острым коронарным синдромом и острой недостаточностью мозгового кровообращения на II и III этапах. На основании выявленных проблемных тем участники конференции приняли рекомендации в адресМинздрава РС (Я) о необходимости разработки нормативно-правовой базы по маршрутизации пациентов по медицинской реабилитации (взрослые/дети) по профилям заболевания и преемственности медицинских организаций. Помимо этого, рекомендованы разработка формы мониторинга и отчетов по медицинской реабилитации пациентов, согласно классам заболеваний и срокам их ожидания. Также выявлена важность проведения расчетов потребности в медицинской реабилитации и внесения предложений по коррекции региональной программы. В адрес СВФУ было решено направить рекомендации в части обеспечения возможности усиления подготовки кадров по физической и реабилитационной медицине, проведения курсов повышения квалификации (тематических усовершенствований) для врачей различного профиля по организации работы в мультидисциплинарной реабилитационной команде (МДРК), а также для специалистов в области адаптивной физической культуры, которые позволят им занимать должности инструкторов-методистов ЛФК (физических терапевтов) в учреждениях здравоохранения. Наряду с этим, отмечена необходимость подготовки Договора–соглашения для подписания между СВФУ имени М.К. Аммосова, Казанской государственной медакадемией, Минздравом Республики Татарстан и Минздравом РС(Я). В список рекомендаций также был включен пункт о проведении работы по созданию условий для обмена опытом специалистов медицинской реабилитации с Казанской госмедицинской академией.