РКБ №3 сообщает результаты анализа на COVID-19 по СМС

В последнее время в соцсетях люди часто обсуждают работу той или иной поликлиники, медучреждения. И это неудивительно. Из-за новой коронавирусной инфекции практически каждая семья в республике рано или поздно обращается за медицинской помощью. От того, насколько грамотно и оперативно организована работа медицинского учреждения, напрямую зависит эффективность лечения пациентов.

О том, как в период пандемии организована работа одной из ведущих поликлиник столицы республики рассказала заведующая поликлиникой ГАУ РС (Я) «Республиканская клиническая больница N 3» Алёна Нестеровна Сергеева:

«В первую очередь, прикрепленные к нашей поликлинике пациенты сталкиваются с работой колл-центра. Поэтому мы, во-первых, постарались оптимизировать, то есть совершенствовать их работу»,- делится новостями Алена Нестеровна. По ее словам, чтобы пациент быстро дозванивался в единый колл-центр РКБ №3 по номеру 507-211 и при необходимости мог связаться напрямую со своим лечащим врачом, поликлиника увеличила количество операторов. Так, в отдельном кабинете с 8 ч утра и до 18 ч вечера сидят семь операторов в первую смену и три оператора во вторую смену. В колл-центре установлены телефонные аппараты IP с многоканальной связью. По телефону операторы принимают вызовы, отвечают на вопросы, записывают пациента на приём к врачу в удобное для него время, могут отложить талон на приём, а также связать пациента с лечащим врачом. Также они ведут электронные журналы вызовов, поэтому вся информация о пациенте сразу же поступает на компьютер доктора.

Самым ожидаемым новшеством в работе колл-центра стало внедрение СМС-оповещений о результатах анализов ПЦР и ИФА на COVID-19, которые приходят на сотовые номера пациентов. Это позволяет пациентам экономить свое и чужое время, так как больше нет необходимости дозваниваться в колл-центр.

Как отмечает заведующая поликлиникой, им удалось систематизировать очередь на лабораторные исследования, создав талонную систему и увеличив количество операторов и медсестер. Если раньше перед процедурным кабинетом бывали большие очереди, то сейчас там встретишь не более 5 — 7 пациентов. В среднем, в очереди в процедурный кабинет пациент тратит порядка 6 – 9 минут. В кабинете врача пациент теперь может получить талоны на обследования с указанием даты и времени, ЭКГ, УЗИ и т.д. Таким образом, пациенту не нужно приходить в поликлинику рано утром и занимать очередь – он может прийти точно в назначенное время, указанное в талоне. Кроме того, в поликлинике введена талонная система на флюорографию. Талон можно получить в регистратуре либо по записи по телефону.

«Мы рады тому, что теперь, благодаря грамотной организации рабочего процесса, в нашей поликлинике почти нет очередей в регистратуру и на сдачу анализа крови», — заявляет заведующая. По ее мнению, в этом большая заслуга руководства РКБ №3 и коллектива поликлиники, который внедряет проект «Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», нацеленный на экономию времени как пациента, так и медицинского работника.

Если пояснить вкратце, то проект помогает сократить до минимума время нахождения пациента в поликлинике. Это предполагает то, что доктор должен тратить минимум времени на организационные моменты и документацию и максимум внимания уделять пациентам. Чтобы создать комфортные условия для пациентов сначала был проведен масштабный анализ процессов, проходящих в поликлинике, намечен план действий, который затем был реализован. К примеру, в поликлинике расширили холл перед регистратурой, на третьем этапе снятия ограничительных мероприятий, появится стойка администратора, у которого всегда можно узнать любую информацию о работе поликлиники. Здесь же можно будет получить талон на приём к любому специалисту, талон на флюорографию, а при большом наплыве, администратор поможет пациенту закрыть больничный лист – поставить штампы, чтобы не беспокоить регистраторов. А пока поликлиника преобразила регистратуру, где произошло разделение на передний и задний офисы. В переднем офисе, регистраторы без отрыва от рабочих мест, целый день работают непосредственно с пациентами через «окна» обслуживания. В заднем офисе регистраторы готовят медицинскую документацию и разносят её по кабинетам. Таким образом, у пациента существенно сокращается время ожидания.

Важным событием в поликлинике, существенно помогающим в работе, стала телефонизация рабочих мест. За последний год в поликлинике поставили 36 телефонных аппаратов IP в кабинетах врачей. Теперь каждый доктор по внутренней связи может связаться с любым коллегой, регистратурой, а по внешней связи с пациентами, не отходя от рабочего места.

В ходе реализации проекта, также внедрена «межкабинетная» запись: участковые терапевты имеют возможность записать своего пациента на приём к «узкому» специалисту, не спускаясь в регистратуру, не выходя из кабинета. Таким же способом «узкие» специалисты могут записать пациентов на приём к терапевту, если есть необходимость. Для исключения лишних перемещений и удобства для пациентов некоторые кабинеты перемещены между этажами, изменена их нумерация. В будущем планируется установить эффективную доступную навигацию в поликлинике. Помимо этого, для медработников созданы эргономичные рабочие места по технологии «5С». В частности, система «5С» подразумевает 5 шагов по оптимизации рабочего места: 1 шаг – сортировка, 2-й – соблюдение порядка, 3-й – содержание в чистоте, 4-й – стандартизация, 5-й – совершенствование. Важно отметить, что такая система доказала свою эффективность во многих странах. Она уменьшает затраты сотрудника на поиск необходимой информации либо предмета в работе, исключает производственный травматизм и т.д. Любой сотрудник, зашедший в чужой кабинет должен сориентироваться так, будто он находится в своём кабинете и очень быстро найти всё необходимое. Тем самым высвобождается время на работу с пациентом. В настоящее время в поликлинике продолжаются ремонт помещений, замена мебели, оснащение оргтехникой, приобретается новейшее медицинское оборудование. Но, как подчеркивает заведующая поликлиникой, самое главное достижение при внедрении бережливых технологий – это благодарность пациентов за отсутствие очередей, комфорт и быстроту обслуживания.