РКБ №3 развернула доппункт вакцинации в Автовокзале

18 мая Республиканская клиническая больница №3 развернула дополнительный пункт вакцинации в здании Автовокзала на 1 этаже для всех гостей и жителей г.Якутска от 18 лет. Вакцинацию против коронавирусной инфекции в Автовокзале можно пройти с 09:00 ч. утра до 20:00 ч вечера без выходных.

Как сообщила врач-эпидемиолог ГАУ РС(Я) «РКБ №3» Татьяна Винокурова, к работе по организации массовой вакцинации населения привлечены волонтёры — студенты Медицинского колледжа. Они, облачившись в яркую форменную одежду желтого цвета, информируют граждан на улицах города о возможности получения вакцины без записи и закрепления к поликлинике.

Для вакцинации желающим предлагаются 2 вида вакцины на выбор: Гамковидвак и Эпиваккорона. Планируется, что пункт вакцинации в Автовокзале будет работать до конца этого месяца. Важно отметить, что перед вакцинацией каждого человека осматривает врач, а вся процедура проходит с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм и требований.

В настоящее время Республиканская клиническая больница №3 на постоянной основе проводит вакцинацию с 8 ч. 30 мин. утра до 20 ч. 00 мин. вечера без перерыва и выходных по таким адресам: ул. Кирова, дом 34, кабинет 107, ул. Горького, дом 94, кабинет №3. Кроме того, 18 и 20 мая медицинские работники РКБ №3 проводят вакцинацию в Пабе «Дикая утка» с 12ч. 00 мин. дня до 17 ч.00 мин вечера. Больница также принимает коллективные заявки для выезда в трудовые коллективы города и заявки от частных лиц для проведения вакцинации маломобильным и пожилым гражданам на дому.

Все меры и действия больницы продиктованы намерением охватить вакцинацией как можно больше людей и сделать процедуру более доступной для всех категорий граждан.