РКБ №3 проводит вакцинацию против ковид-19 для всех желающих

Дорогие жители и гости г. Якутска!

ГАУ РС (Я) «Республиканская клиническая больница №3» проводит для всех желающих вакцинацию против COVID- 19 в поликлинике (ул.Кирова, 34 каб.107 и ул. Горького, 94 каб.3),

а также по заявкам с выездом на дом и в предприятия.



Вакцинацию у нас могут пройти все граждане Российской Федерации без прикрепления к нашей поликлинике, то есть любой житель и гость столицы, желающий получить вакцину против коронавирусной инфекции COVID- 19!

Наши прививочные кабинеты работают ежедневно без записи и без выходных с 8 ч. 30 мин. до 20 ч.00 мин. по адресам : г.Якутск, ул.Кирова, 34, каб. 107 и ул.Горького, 94, каб.3.

Напоминаем о необходимости соблюдать социальную дистанцию и санитарно-эпидемиологический режим!



Вакцинация проходит с использованием российских вакцин Спутник V (Гам Ковид Вак) и ЭпивакКорона на выбор в порядке живой очереди.

При себе иметь: паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

Каждый этап вакцинации предваряет обязательный врачебный осмотр.



У нас вы также можете пройти 2-й этап вакцинации.

Кроме того, принимаем заявки от маломобильных и нетранспортабельных пациентов для проведения вакцинации на дому.



Заявки на вакцинацию с выездом на дом и в предприятия принимаются по тел:507-211

ГАУ РС(Я) «Республиканская клиническая больница №3» осуществляет выезды бригад в трудовые коллективы для вакцинации против новой коронавирусной инфекции.



Принимаются коллективные заявки.