27.06.2022
10:25
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Красота & Здоровье

РКБ №3 проводит скрининг по раннему выявлению онкологии у женщин

С 21 по 25 июня в рамках Года Матери в Якутии, специалисты Республиканской клинической больницы №3 провели скрининг по раннему выявлению рака шейки матки у женщин в г.Нюрбе по заказу общественной организации «Матери России».

Как рассказала руководитель мобильной медбригады, заведующая Центром предиктивной медицины и биоинформатики РКБ №3, кандидат медицинских наук Александра Степановна Асекритова,     скрининг на основе диагностики вируса папилломы человека (ВПЧ), когда осуществляется одномоментный забор биоматериала – мазка из цервикального канала на ПЦР исследования на ВПЧ и онкоцитологию, помогает раннему выявлению предраковых состояний или обнаружить уже начавшееся злокачественное перерождение клеток. Если у женщины обнаруживается положительный ПЦР анализ на онкогенные типы ВПЧ, то затем из того же биоматериала проводится иммуноцитохимическое исследование, которое впервые среди республиканских медицинских организаций было внедрено в одной из самых старейших и продвинутых больниц региона — в РКБ №3, отмечающей нынче 90-летие со дня создания.

Кроме этого, Александра Степановна с кардиологом ЦПМиБ РКБ №3 Анной Владимировной Павловой провели прием пациентов для выявления распространенного наследственного заболевания – гиперхолестеринемии, которая создает дополнительные риски для возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.  

В ходе рабочей поездки, помимо приема и консультации пациентов, сотрудники ГАУ РС(Я) «РКБ №3» встретились с представителями  Нюрбинского регионального отделения ОО «Матери России». 

Важно отметить, что выездные скрининги по раннему выявлению рака шейки матки у женщин, наряду с Нюрбинским,  РКБ №3  проводит также в Горном  и в Среднеколымском районах.

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-секретарь ГАУ РС(Я) «РКБ №3» Яна Байгожаева

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