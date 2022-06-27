РКБ №3 проводит скрининг по раннему выявлению онкологии у женщин

С 21 по 25 июня в рамках Года Матери в Якутии, специалисты Республиканской клинической больницы №3 провели скрининг по раннему выявлению рака шейки матки у женщин в г.Нюрбе по заказу общественной организации «Матери России».

Как рассказала руководитель мобильной медбригады, заведующая Центром предиктивной медицины и биоинформатики РКБ №3, кандидат медицинских наук Александра Степановна Асекритова, скрининг на основе диагностики вируса папилломы человека (ВПЧ), когда осуществляется одномоментный забор биоматериала – мазка из цервикального канала на ПЦР исследования на ВПЧ и онкоцитологию, помогает раннему выявлению предраковых состояний или обнаружить уже начавшееся злокачественное перерождение клеток. Если у женщины обнаруживается положительный ПЦР анализ на онкогенные типы ВПЧ, то затем из того же биоматериала проводится иммуноцитохимическое исследование, которое впервые среди республиканских медицинских организаций было внедрено в одной из самых старейших и продвинутых больниц региона — в РКБ №3, отмечающей нынче 90-летие со дня создания.

Кроме этого, Александра Степановна с кардиологом ЦПМиБ РКБ №3 Анной Владимировной Павловой провели прием пациентов для выявления распространенного наследственного заболевания – гиперхолестеринемии, которая создает дополнительные риски для возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.

В ходе рабочей поездки, помимо приема и консультации пациентов, сотрудники ГАУ РС(Я) «РКБ №3» встретились с представителями Нюрбинского регионального отделения ОО «Матери России».

Важно отметить, что выездные скрининги по раннему выявлению рака шейки матки у женщин, наряду с Нюрбинским, РКБ №3 проводит также в Горном и в Среднеколымском районах.