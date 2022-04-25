РКБ №3 провела семинар о комплексном подходе в профилактике падений у пожилых людей



О 22-летнем опыте организации гериатрической службы в Якутии и проекте по профилактике падений у пациентов в стационаре на примере возглавляемого ею Герцентра РКБ №3 рассказала кандидат медицинских наук Светлана Обутова на семинаре, посвященном междисциплинарному подходу к решению проблемы падений у пожилых пациентов.

По ее данным, регламент падений в Герцентре РКБ №3 официально принят и работает с 2020 года.

Модераторами семинара, прошедшего на днях в г. Якутске, выступили главный внештатный специалист-гериатр МЗ РС(Я) «РКБ №3» доктор медицинских наук Ольга Татаринова и главный внештатный специалист – клинический фармаколог Минздрава РС(Я) научный консультант, доцент кафедры Мединститута СВФУ кандидат медицинских наук Наталия Краснова.

Как рассказала участник семинара, кандидат медицинских наук, врач–гериатр и эндокринолог высшей квалификационной категории Колымана Созонова, семинар на очень актуальную и злободневную тему, прошел в режиме on-line и of-line, что позволило принять участие не только специалистам, но и общественности республики. В частности, очно приняли участие 67 человек, а в формате онлайн до 137 специалистов.

В выступлениях спикеров из разных регионов и городов России проблема падений в пожилом возрасте была раскрыта со всех сторон, начиная с клинических рекомендаций по падениям (С.В. Обутова, г. Якутск), организации помощи и маршрутизации пациентов с переломами разных локализаций (А.Н.Горохов, В.В.Епанов, г. Якутск), до раскрытия причин падений и профилактических мер по их предупреждению (Т.А.Богданова, А.В. Турушева, г. Cанкт-Петербург). Кроме того, была освещена тема, касающаяся того, как сделать жилье безопасным для человека с риском падений (д.м.н. К.И. Прощаев, г. Москва). Также спикеры говорили об искусственном интеллекте и «умных» устройствах и определили работу по их внедрению, как следующий шаг в развитии гериатрической службы в Якутии. Были обсуждены вопросы, связанные с такими понятиями, как депрескрайбинг, означающий систематический процесс отмены препарата или снижения дозы в том случае, когда ущерб превышает пользу для пожилого пациента (А.Н.Ильницкий, г. Москва) и синдром возрастной стопы (С.Г. Горелик, г. Москва). Эксперты также рассказали об особенностях нутритивной поддержки — искусственном питании для людей пожилого возраста, как фактора профилактики падений в условиях Якутии (Н.В. Махарова, г. Якутск). Большое внимание участников семинара привлекло выступление спикера из Белгородской области В.И. Паникара о региональном проекте по профилактике падений и опыте его реализации.

По мнению одного из модераторов семинара Наталии Красновой, падения в пожилом и старческом возрасте являются не только медицинской, но и социально-экономической серьезной проблемой. Поэтому профилактика падений является важной стратегической задачей для обеспечения здорового старения, сохранения качества жизни пожилого человека. Специалист отметила, что важно учитывать и открыто говорить о том, что падения в пожилом возрасте — многофакторный синдром. Одним из факторов риска падений пожилых считаются неблагоприятные реакции на лекарственные средства (лекарственно-индуцированные падения). Такие препараты, как антидепрессанты, снотворные, антипсихотические, противосудорожные, антиаритмические и гипотензивные нередко являются причинами падений. Она пояснила, что увеличение частоты падений возрастает при одновременном применении 5 и более лекарственных средств (полипрагмазия) за счет развития межлекарственных взаимодействий и более высокой вероятности назначения потенциально нежелательных лекарств. Наталия Краснова считает, что переоценка и оптимизация фармакотерапии путем снижения количества назначенных препаратов и возможных опасных комбинаций помогают снизить частоту лекарственно-индуцированных падений у пациентов.

Инициатор и главный организатор семинара — Республиканская клиническая больница №3 в этом году отмечает 90-летие со дня создания. Одна из старейших и продвинутых медицинских организаций Якутии специализируется на гериатрии, реабилитации и предиктивной медицине.