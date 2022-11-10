РКБ №3 приглашает женщин на обследование предраковых изменений

ГАУ РС(Я) «Республиканская клиническая больница №3» приглашает женщин пройти бесплатное ВПЧ-тестирование для выявления 14 высокоонкогенных генотипов вируса папилломы человека. Обследование позволяет обнаружить предраковые изменения и повышает уровень выявления рака шейки матки на ранних стадиях.

Как проинформировала заведующая Центром предиктивной медицины и биоинформатики РКБ №3, кандидат медицинских наук Александра Асекритова, ВПЧ исследование могут пройти все женщины в возрастной категории от 30 до 65 лет, проживающие на территории РС(Я) при наличии полиса ОМС, СНИЛС. Тестирование на ВПЧ включает в себя одномоментный забор материала на онкоцитологию — выявление атипичных клеток и ВПЧ-тестирование, выявляющее 14 высокоонкогенных генотипов вируса папилломы человека. Далее, по показаниям проводятся иммуноцитохимическое исследование на выявление онкобелков p-16 и Ki-67 (при наличии изменений в клетках и наличии онкогенных типов ВПЧ) и консультация гинеколога. Результат пациентка получит через смс-информирование. При отрицательном результате консультация врача проводится дистанционно, при положительном результате, необходима очная консультация гинеколога. Для этого женщину вызовут на консультацию по телефону. Важно правильно подготовиться к исследованию: взятие биоматериала не проводится во время менструации, за 5 дней до её начала и в течение 5 дней по окончании. Кроме того, нельзя проходить исследование, если есть воспалительные процессы. За 2 суток до забора биоматериала женщинам нужно воздержаться от сексуальных контактов, нельзя в течение 48 часов использо мсчявать вагинальные кремы, лекарства, суппозитории, спринцевания, тампоны. Вместо ванны рекомендуется принимать душ. Мазок берут до проведения любых гинекологических манипуляций или через 2 суток после них.

Для того, чтобы пройти ВПЧ диагностику, необходимо записаться в кабинет профилактики на ВПЧ диагностику через контакт-центр (122), по номеру горячей линии (89142749933) или через регистратуру поликлиники РКБ №3 по адресу: г. Якутск, ул. Кирова 34. Для уточнения возникших вопросов, можно обратиться в Центр предиктивной медицины и биоинформатики РКБ №3 по телефону 507- 214.