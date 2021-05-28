РКБ №3 представляет всем желающим привиться на выбор уже три вакцины

В РКБ №3 до настоящего времени вакцинация проводилась с использованием двух вакцин на выбор. В частности, это были «Спутник V» Центра эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф. Гамалеи и «ЭпиВакКорона» Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор».

С сегодняшнего дня для всех желающих привиться в РКБ №3 доступна новая, третья вакцина — «КовиВак» производства Научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М.П. Чумакова. Об этом сообщила заведующая поликлиникой Республиканской клинической больницы №3 Алена Сергеева.

По ее словам, «КовиВак» не просто третья по счету отечественная вакцина, но и препарат совсем другого типа. Вакцина разработана российскими учеными на основе целого инактивированного коронавируса, а не его фрагментов. Как позиционируют разработчики, при введении вакцины, созданной на основе «убитого» коронавируса, организм человека распознает антигенный состав вируса и запоминает его, чтобы инактивировать при следующих столкновениях.

«КовиВак» отличается тем, что содержит не шипиковый антиген или наследственную информацию о синтезе этого белка, а полный набор антигенов вируса. Эксперты предполагают, что иммунный ответ при применении этой вакцины может быть более полноценным, так как вырабатывается иммунитет на все компоненты вируса и организм реагирует не только антителами, но и вырабатывает определенные клетки памяти. Таким образом, ожидается, что он будет эффективен и против мутировавших штаммов.

Про Центр Чумакова известно, что он имеет большой опыт по созданию инактивированных вирусных вакцин, которые широко применяются как у взрослых, так и у детей. «Ковивак» разработан с помощью традиционной, хорошо отработанной у нас в стране технологии, по которой производят вакцины от клещевого энцефалита, полиомиелита, кори, оспы и других заболеваний.

Заведующая поликлиникой РКБ №3 (г.Якутск, ул.Кирова, 34) Алена Сергеева надеется, что наличие трех разных вакцин в больнице, позволит расширить круг вакцинируемых — охватить вакцинированием людей с наличием, например, противопоказаний к использованию одного или другого типа препаратов. Она добавила, что каждый из препаратов имеет свои преимущества: достоинство «Спутника V» в универсальности и высокой эффективности по формированию антител, «ЭпиВакКороны» в безопасности для людей с аллергическими заболеваниями, а «КовиВака» том, что вакцина «знакомит» с вирусом весь организм и, по сути, воспроизводит естественный природный процесс и все его этапы.

Прививочный кабинет поликлиники ГАУ РС(Я) «РКБ №3» (г.Якутск, ул.Кирова, 34, кабинет №107) работает без перерыва на обед и выходных с 8 ч 30 мин до 20 ч. вечера ежедневно.