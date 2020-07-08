РКБ №3 предлагает пройти онлайн-реабилитацию после перенесенного COVID – 19

В поликлинике ГАУ РС(Я) РКБ№3 со следующей недели можно получить онлайн- консультацию по вопросам реабилитации после перенесенного COVID – 19. Для этого необходимо загрузить мобильное приложение «Облачная поликлиника», пройти регистрацию и в назначенное время получить консультацию специалиста.

Преимуществом получения дистанционной консультации являются безопасность и комфортные, привычные домашние условия для пациента, когда он, не выходя из дома, имеет возможность бесплатно получить рекомендации квалифицированного специалиста, который подберет индивидуальный план реабилитации. Такая форма консультирования ограждает пациента от пребывания в многолюдном месте, сводит к минимуму контакт с большим количеством людей, что представляется немаловажным фактором в период восстановления после перенесенного заболевания.

В настоящее время специалисты единогласно считают, что реабилитация после перенесенного COVID — 19 необходима каждому переболевшему человеку, вне зависимости от степени тяжести перенесенного заболевания. Особенно она важна для пациентов, столкнувшихся со среднетяжелой и тяжелой формами пневмонии. Как правило, пациенты, перенесшие COVID-19 неизбежно сталкиваются с ухудшением работы дыхательной системы. Сложности с функционированием дыхательной системы влекут за собой нарушение кислородного обмена в тканях организма, от чего страдают внутренние органы и, в частности, сердечно – сосудистая, нервная и опорно-двигательная системы. В результате этого пациента могут беспокоить слабость во всем теле, быстрая утомляемость, физическая и бытовая нагрузки становятся затруднительными или невозможными, снижается работоспособность. Часто может развиваться повышение артериального давления и частоты сердечного ритма, нарастает одышка, становится трудно дышать «полной грудью». Длительное кислородное голодание центральной нервной системы чревато развитием депрессивного состояния.

Целью реабилитации является устранение последствий перенесенного инфекционного заболевания – восстановление показателей дыхательной системы, повышение толерантности к физической нагрузке, а также улучшение психо — эмоционального фона.

О том, можно ли приступить к реабилитационным мероприятиям, лучше посоветоваться с лечащим врачом. Стоит отметить, что пациенту следует воздержаться от посещения медицинских учреждений для избежания риска повторного заражения, предпочтительнее всего воспользоваться услугами дистанционного консультирования и обслуживания. Все упражнения по лечебной физкультуре можно выполнять дома, специального оборудования не требуется. Обычно комплекс реабилитационных мероприятий включает в себя ежедневные упражнения по дыхательной гимнастике и три раза в неделю аэробные нагрузки по 20 — 30 минут.

Перед началом занятия необходимо подготовить помещение, проветрить его, провести влажную уборку, свернуть ковры и текстиль, собирающие пыль. Обязательно необходимо подготовить емкость для выделенной мокроты, бумажный носовой платок. Перед занятиями также необходимо измерить артериальное давление, пульс, показание пульсоксиметра и температуру тела. В теплое время года комплекс рекомендуется выполнять на природе при отсутствие аллергии на цветение растений.

Подобрать подходящие комплексы дыхательной гимнастики можно в интернете. При выполнении упражнений нужно выбрать удобное исходное положение тела — сидя или стоя. Выполнять упражнения следует в среднем темпе, достаточным будет комплекс из 5 — 7 упражнений. Дыхание при выполнении комплекса — вдох через нос и продолжительный выдох через рот, губы «трубочкой». Дыхательная гимнастика выполняется утром.

Аэробные нагрузки должны подбираться индивидуально специалистом по лечебной физкультуре. Для этого сначала проводятся тесты для оценки функционального состояния организма, затем подбирается индивидуальный комплекс упражнений, продолжительность курса составляет 8 — 12 недель. На начальном этапе это могут быть длительные прогулки, ходьба на месте, спуск и подъем по лестнице и т д. Важно дать себе время для адаптации к физическим нагрузкам и расширению активности. Пациент может начать с выполнения бытовой нагрузки, например, самостоятельно воспользоваться общественным транспортом, совершать покупки т.е. социализироваться, не бояться быть в обществе.

По мере освоения и восстановления, комплекс дополняется специальными физическими упражнениями с использованием спортивного инвентаря или тренажеров. В этот период по показаниям совмещают медицинский массаж и физиотерапию.

Медицинский массаж выполняется на область грудной клетки с помощью приемов «поглаживание» и «вибрация». Рекомендуется непродолжительный курс массажа, состоящий из 7-10 сеансов.

Физиотерапия представлена широким спектром применяемых методов, по показаниям назначаются электролечение, теплолечение, магнитотерапия и тд.

Пациенты должны быть обучены контролю эффективности и безопасности физических нагрузок, знать «STOP – сигналы». К «STOP – сигналам» относятся повешенная температура тела свыше 38°С, одышка с частотой дыхания > 25 актов, гипоксия РО2 < 90%, учащенное сердцебиение, чувство стеснения в груди, нехватки воздуха, головная боль, головокружение и помутнение сознания. При появлении данных симптомов необходимо незамедлительно прекратить занятие и сообщить лечащему врачу.

Важное условие эффективной реабилитации — получение психологической помощи пациентом. В рамках реабилитационных мероприятий, обязательно нужна консультация психолога. Не секрет, что в условиях пандемии в последнее время, особенно в СМИ, распространяются искаженные данные, что приводит к нагнетению, ухудшению психического состояния, возникновению страхов, повышению уровня тревожности и нарастании агрессии со стороны общества в отношении пациента. Вследствие чего у пациента может сформироваться неконструктивное отношение к себе и недоверие к окружающим, депрессия. Именно в этот момент желательно обратиться к психологу и получить квалифицированную помощь.

Следует пояснить, что реабилитационные мероприятия продолжаются 8 — 12 недель, как минимум 12 занятий проводятся под контролем специалиста, далее пациент выполняет их самостоятельно. Повторный курс лечения рекомендуется провести через один год. Помогающему специалисту следует обсуждать с пациентами результаты, которых они могут достигнуть после повторного курса реабилитации.

Во время реабилитации могут возникать не очень мотивирующие мысли о том, что добиться полного восстановления не получится. Вероятность такого исхода существует и сделать надежный прогноз пока нет возможности, так как заболевание еще плохо изучено. Но чем раньше начинается реабилитация, тем лучше будет результат. Но важно помнить о том, что к реабилитационным мероприятиям при желании можно приступить в любое время после перенесенного заболевания под контролем лечащего врача.

Важными условиями успешного прохождения этапа восстановления также являются личная мотивация и желание пациента позаботиться об улучшении состояния своего здоровья. В ходе консультирования, пациент сможет обучиться измерять артериальное давление, пульс, температуру тела, пользоваться пульсоксиметром. Для достижения наилучших результатов, важно не пропускать консультации, систематически выполнять задания специалиста — физические упражнения, психологические тесты, вести дневник динамики результатов. Стоит обратить внимание на то, что в период лечения пациент особенно сильно нуждается в поддержке родных и близких. Так, родные и близкие пациента должны способствовать прохождению мероприятий по реабилитации, создать условия, например, приобрести пожилым пациентам для качественной видеоконсультации планшет или смартфон с широким экраном, наушники или колонки.