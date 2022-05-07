РКБ №3 поздравила ветеранов и пожилых пациентов

В преддверии праздника Победы в Великой Отечественной Войне по традиции медработники РКБ №3 поздравили ветеранов войны и тыла, их вдов, прикрепленных к поликлинике, а также проходящих лечение в стационарах больницы.

Праздничные поздравления с вручением памятных подарков, цветов от имени первичной профсоюзной организации и коллектива Республиканской клинической больницы №3, которая нынче отмечает 90-летие, были организованы во всех структурных подразделениях медицинской организации: в Гериатрическом центре, Лечебно – реабилитационном центре, Отделении сестринского ухода за паллиативными больными, поликлинике. Кроме того, участковые врачи и медсестры поликлиники РКБ №3 совершили выезды на дом к 23 ветеранам.

В стационарах, в том числе в Герцентре, который с начала пандемии функционирует как инфекционный стационар, где лечатся тяжелобольные новой короновирусной инфекцией со всей республики, пациентов лично поздравили главный врач РКБ№3, доктор медицинских наук Ольга Татаринова, заведующие отделениями, лечащие врачи и медсестры, что стало приятным сюрпризом для них и создало воистину праздничное настроение у ветеранов.

Важно отметить, что ГАУ РС(Я) «Республиканская клиническая больница №3» — признанный в республике эксперт по гериатрии, реабилитации и предиктивной медицине, уделяет особое внимание ветеранам и своим пожилым пациентам не только в период праздников, а круглогодично и на регулярной основе. В частности, поликлиника совершает выездные осмотры и лечебные процедуры на дому у ветеранов войны и тыла, а также приравненных к ним лиц и паллиативных больных: осуществляет забор необходимых анализов, проводит ЭКГ, ЭЭГ, по жизненным показаниям УЗИ и даже рентген. Помимо этого, в последние годы успешно ведет свою деятельность антикоагулянтный кабинет Центра предиктивной медицины и биоинформатики РКБ №3, который занимается забором крови на дому и подбором индивидуальной дозировки лекарств для пациентов, принимающих разжижающие кровь препараты, проходящих химиотерапию и т.д.