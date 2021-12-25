РКБ №3 получила награду за бескорыстный вклад в организацию акции #МыВместе

На днях Якутское региональное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» вручило Республиканской клинической больнице №3 в лице главного врача, доктора медицинских наук Ольги Татариновой памятную медаль и грамоту к ней «За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе”, подписанную президентом РФ Владимиром Путиным.

Следует пояснить, что в России всероссийская акция взаимопомощи #МыВместе была запущена в марте 2020 года. Проект, инициированный Общероссийским народным фронтом, Всероссийским общественным движением «Волонтеры-медики», ассоциацией волонтерских центров и платформы DOBRO.RU объединил людей, которые решили во время пандемии помогать другим.

Главный врач ГАУ РС(Я) «РКБ №3», чьими приоритетами являются гериатрия, реабилитация и персонализированная медицина, доктор медицинских наук Ольга Татаринова прокомментировала знаменательное для своего коллектива событие: «Нам было очень приятно получить грамоту к памятной медали за бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе!»

Выражая искреннюю благодарность Якутскому региональному отделению Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» за плодотворное сотрудничество, она отметила: “Ни для кого не секрет, что медицинские организации в ряде случаев сталкиваются с тем, что возможности медперсонала не всегда достаточны для выполнения необходимого объема работы и привлечение студентов медицинских вузов, колледжей к добровольческой деятельности в формате волонтеры – медики позволяет повышать скорость, качество оказания медицинской помощи и, самое главное, воспитывать ценные кадры путем их ранней интеграции в профессию и дополнительного обучения».

По ее мнению, движение волонтеров – медиков особенно стало зримо и актуально в период ковида. «Неоценимой была помощь будущих медиков для нашей больницы особенно в начале пандемии или в разгар вакцинации!», заявила главврач. Она подчеркнула, что и сейчас, когда волонтеры доставляют лекарства нашим пожилым пациентам, сидят на обзвоне, помогают с документацией, заполнять анкеты, их деятельность очень значима. «Посильная помощь волонтеров, безусловно, положительно отражается на качестве оказания медицинской помощи и дает возможность нашему медицинскому персоналу уделять больше внимания, любви и заботы каждому пациенту», — признается руководитель одной из самых продвинутых больниц в ДФО, чьими структурными подразделениями являются такие крупные и инновационные лечебные учреждения, как Гериатрический центр, Лечебно — реабилитационный центр, Центр превентивной медицины и биоинформатики, Центр активного долголетия, поликлиника на Кирова, 34.

Согласно высокой оценке Ольги Татариновой, волонтерская деятельность способствует удержанию будущих медицинских кадров в медицинских учреждениях республики. По ее словам, при трудоустройстве молодого специалиста в медицинское учреждение, больницы получают не новичка, который имеет только теоретические представления о своей профессии, но уже зарекомендовавшего себя начинающим врачом, медсестрой специалиста, который хорошо подготовлен и знает все особенности работы в выбранной больнице.

Справка:

Всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики» существует с 2013 года. Якутское региональное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» работает с 27 ноября 2017 года. Региональным координатором ЯРО ВОД «Волонтеры-медики» является Алена Кычкина. Деятельность движения направлена на оказание помощи медицинскому персоналу в лечебно-профилактических учреждениях, в профориентации школьников, популяризацию здорового образа жизни и профилактику заболеваний, медицинское сопровождение спортивных и массовых мероприятий.