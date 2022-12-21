РКБ №3 переняла опыт у нерюнгринских коллег

РКБ №3 переняла опыт по уходу за паллиативными пациентами у нерюнгринских коллег

В середине декабря специалисты РКБ №3 прошли стажировку в отделении сестринского ухода (ОСУ) Нерюнгринской ЦРБ.

Выбор места стажировки медработников РКБ №3 был обусловлен богатым практическим опытом Отделения сестринского ухода Нерюнгринской ЦРБ, которая функционирует с 2013 года. Вот уже на протяжении почти 10 лет Отделение под руководством медсестры с высшим медицинским образованием Людмилы Александровны Абутовой успешно оказывает паллиативную помощь населению Нерюнгринского района.

Напоминаем, что отделение сестринского ухода РКБ №3 в г.Якутске было открыто осенью 2021 года. Недавно заведующей была назначена Валентина Поликарповна Дьяконова. Как она рассказала, в ходе стажировки, медики из Якутска ознакомились с работой ОСУ Нерюнгринской ЦРБ – практическими аспектами ухода за пациентами, ведением документации, карты сестринского ухода, журналами и т.д.

В ОСУ, курируемом замглавврача ЦРБ по лечебной части А.В.Павловой, предусмотрено 19 коек для паллиативных пациентов, которых дважды в неделю осматривает врач Ольга Васильевна Николаева. В отделении наблюдается «текучесть» кадров, так как работу с неизлечимо тяжелобольными пациентами выдерживает не каждый. Отрадно, что ухаживать за пациентами помогают студенты из Нерюнгринского медицинского колледжа. При необходимости или в экстренных случаях, пациентам оказывает помощь также дежурный врач неврологии либо скорая бригада 03. В 10 палатах ОСУ размещены по 2 пациента, для них организовано 5 разовое питание. По словам Валентины Поликарповны, помещения у отделения просторные, теплые и светлые, отвечающие всем требованиям СанПин. К примеру, палаты полностью укомплектованы удобными для пациентов функциональными кроватями, тумбочками, прикроватными столиками и телевизором, а ванные комнаты оснащены специальными подъемниками на пульте.

Врач ОСУ РКБ №3 Елена Валерьевна Николаева также высоко оценила профессионализм нерюнгринских коллег, которые осуществляют профессиональный уход за тяжелобольными пациентами и обучают родственников уходу за ними. «Самым ценным для нас стал обмен опытом. Мы получили от опытных коллег нужные для нас рекомендации, советы по решению сложных вопросов», — заявила Елена Валерьевна. Она выразила надежду на дальнейшее сотрудничество.

«Несмотря на непростой профиль пациентов, персонал ОСУ обеспечивает не только физический уход, но создает уют и душевный комфорт для своих подопечных», — добавила член делегации, врач – кардиолог Центра предиктивной медицины РКБ №3 Анна Владимировна Павлова. От имени РКБ №3 она поблагодарила главного врача Нерюнгринской ЦРБ Алексея Александровича Яворского, коллектив Отделения сестринского ухода во главе с Людмилой Александровной Абутовой за теплую встречу и полное погружение в особенности организации работы отделения.